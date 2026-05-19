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Patna News: ‘फटाफट आओ… मिलने का बहुत मन कर रहा है’ प्रेमिका के बुलाने पर पहुंचा तो सामने का नजारा देख उड़े होश

Patna Crime News: पटना के गर्दनीबाग इलाके के रहने वाले ऑटो चालक चंदन कुमार की हत्या में पुलिस ने उसकी प्रेमिका को गिरफ्तार किया है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 19, 2026 5:19:44 PM IST

प्रेमिका से प्यार से बुलाया फिर ऐसा क्या हुआ जो कर डाला मर्डर
प्रेमिका से प्यार से बुलाया फिर ऐसा क्या हुआ जो कर डाला मर्डर


Patna Crime News: बिहार की राजधानी पटना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. पहले तो शादीशुदा महिला खुशबू कुमारी उर्फ खुशबू रानी ने  ऑटो चालक चंदन से प्यार किया. लंबे समय तक प्रेम प्रसंग की जानकारी पति छोटू यादव को मिली तो वह पलट गई. इसके बाद पति के साथ मिलकर चंदन कुमार की हत्या कर दी. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए खुशबू कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि आरोपी पति छोटू यादव की तलाश में छापेमारी जारी है.

पटना के गर्दनीबाग इलाके के रहने वाले ऑटो चालक चंदन कुमार की हत्या करने के बाद छोटू यादव और पत्नी खुशबू कुमारी ने शव  पटरी के पास रख दिया था. जांच के दौरान पता चला कि चंदन की मौत ट्रेन से कटने से नहीं, बल्कि साजिश के तहत सिर काटकर हत्या की गई थी. चालाकी से हत्या के बाद उसका धड़ रेलवे लाइन के समीप फेंक दिया गया था. जिससे इस मामले को हादसे का रूप दिया जा सके. 

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खुद फोन करके प्रेमिका ने बुलाया था चंदन को

पुलिस जांच में पता चला कि ऑटो चालक चंदन कुमार का अपने ही दोस्त छोटू यादव की पत्नी खुशबू कुमारी के साथ काफी लंबे समय से अवैध लव अफेयर चल रहा था. इस गुप्त रिश्ते की भनक जब खुशबू के पति छोटू यादव को हुई, तो उसने चंदन की हत्या का मन बना लिया. प्रेमी चंदन को मौत के जाल में फंसाने के लिए प्रेमिका खूशबू ने ही मिलने के लिए बुलाया. यहां पर पहले से घात लगाए बैठे छोटू यादव और उसके अन्य सहयोगियों ने चंदन को बंधक बना लिया.  इसके बाद धारदार हथियार से चंदन का सिर काटकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दिया. इसे हादसे का रूप देने के लिए शव पटरी पर फेंक दिया.   

ब्लाइंड मर्डर केस का किया खुलासा

सचिवालय डीएसपी-1 डॉ. अनु कुमारी ने पुलिस मुख्यालय स्थित विमर्श कक्ष में इस पूरे ब्लाइंड मर्डर केस के तकनीकी और व्यावहारिक विन्यासों को सार्वजनिक किया. पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की गई. सचिवालय डीएसपी-1 डॉ. अनु कुमारी ने बताया कि पुलिस छोटू की तलाश में छापेमारी कर रही है. उसकी गिरफ्तारी के बाद यह पता चलेगा कि इस घटना में और कौन-कौन लोग शामिल हैं. 

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11 मई को हुई थी चंदन की हत्या

अनीसाबाद के धीराचक का रहने वाला ऑटो चालक चंदन कुमार एक सप्ताह पहले 11 मई को सुबह घर से निकला था. इसके बाद से लापता हो गया. घर नहीं लौटने पर गुरुवार को परिजन उसकी गुमशुदगी की शिकायत लेकर गर्दनीबाग थाना पहुंचे थे. स्थानीय लोगों के अनुसार घटना से पहले चंदन को कौशल नगर निवासी छोटू के साथ देखा गया था. इसके बाद पुलिस जांच में सामने आया है कि चंदन का खुशबू से प्रेम-प्रसंग था. इसी को लेकर साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई. पुलिस के अनुसार इस साजिश में खुशबू कुमारी भी शामिल थी.

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Tags: home-hero-pos-7patna crime news
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