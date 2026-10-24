Bihar Crime: प्यार, शक और… प्रेमी की बेवफाई में प्रेमिका ने गैर युवती को बना दिया ‘शूर्पणखा’! बीच सड़क काट डाली नाक

Patna Girl Bites Woman Nose: बिहार की राजधानी पटना में प्यार, शक और विवाद की ऐसी कहानी सामने आई है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. एक युवक के साथ दूसरी लड़की को देखकर कथित तौर पर उसकी प्रेमिका इस कदर भड़क गई कि मामला मारपीट तक पहुंच गया. आरोप है कि गुस्से में उसने दूसरी युवती की नाक पर दांतों से काट लिया. हमला इतना गंभीर था कि युवती लहूलुहान हो गई और उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाना पड़ा. इस घटना को देखकर लोगों को रामायण की शूर्पणखा का प्रसंग याद आ गया. हालांकि, यहां विवाद की असली वजह और दोनों युवतियों के आरोपों की जांच होना बाकी है.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला पटना के गर्दनीबाग इलाके का है, जहां 23 अक्टूबर 2026 को महिला थाने के सामने दो युवतियों के बीच विवाद हो गया. अरवल का रहने वाला युवक मसौढ़ी के एक सरकारी स्कूल में क्लर्क के पद पर काम करता है. एक युवती का दावा है कि उसका युवक के साथ करीब 1 साल से प्रेम संबंध था.

युवती ने आरोप लगाया कि युवक ने उससे शादी करने का वादा किया था और इसी भरोसे पर उसका शोषण किया गया. उसका यह भी आरोप है कि युवक ने जरूरत बताकर उससे 2 लाख रुपये लिए थे. जब उसने शादी की बात उठाई, तो युवक कथित तौर पर पीछे हटने लगा.

महिला थाने के बाहर शुरू हुआ हंगामा

बताया जा रहा है कि शुक्रवार को एक युवक एक युवती को लेकर गर्दनीबाग महिला थाने पहुंचा. इसी बीच, युवक के साथ जुड़ी एक और युवती अपने भाई के साथ पहुंची. दोनों में बहस हुई, जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गई.

इस बीच, कथित तौर पर एक युवती यारपुर रेलवे लाइन की तरफ भागी और आत्महत्या करने की धमकी देने लगी. दूसरी महिला ने उसे रोकने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन झगड़ा जारी रहा. आरोप है कि एक महिला ने दूसरी की नाक अपने दांतों से काट ली.

घायल महिला की नाक का हिस्सा कटकर अस्पताल ले जाया गया

अचानक हुए हमले के बाद, घायल महिला दर्द से चीखने लगी. मौके पर मौजूद लोग इस घटना से हैरान रह गए. बताया जा रहा है कि उसकी नाक का कटा हुआ हिस्सा सड़क पर गिर गया था और घायल महिला को उठाकर अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद उसे आगे के इलाज के लिए AIIMS भेज दिया गया.

घायल महिला ने दूसरी महिला पर ब्लैकमेल करने का भी आरोप लगाया है. इस बीच, पुलिस ने युवक के साथ आई महिला और उसके भाई से पूछताछ की.

पुलिस को कोई लिखित शिकायत नहीं मिली

महिला थाने ने बताया कि घटना के बारे में कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. पुलिस के मुताबिक, दो पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था और मारपीट में एक युवती घायल हो गई. लिखित शिकायत न होने के कारण मामले में आगे की कार्रवाई को लेकर स्थिति साफ नहीं है.