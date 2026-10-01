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Patna Crime: पटना में महिला पुलिसकर्मी के साथ सरेराह मारपीट, पूछताछ करने पर युवक ने पहले जड़े थप्पड़, फिर चलाया घूसा

Patna Crime: बिहार की राजधानी पटना में पुलिस दीदियों के साथ गश्ती कर रही सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी. इस दौरान युवकों ने थप्पड़ जड़ दिया. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

By: Sohail Rahman | Published: October 1, 2026 10:29:08 PM IST

पटना में सरेराह महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट
पटना में सरेराह महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट


Bihar Patna Crime: बिहार (Bihar News) की राजधानी पटना के रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में गश्ती के दौरान महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पूरी घटना कैद है. फुटेज में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से गश्त कर रही थीं. इसी दौरान सड़क पर एक युवक हाथ में झोला लेकर खड़ा नजर आता है.

महिला पुलिसकर्मी स्कूटी से उतरकर युवक से बातचीत करती हैं. इसी दौरान दोनों के बीच अचानक विवाद शुरू हो जाता है और देखते ही देखते झड़प होने लगती है. आरोप है कि युवक ने महिला पुलिसकर्मी के साथ मारपीट करते हुए उन्हें थप्पड़ मार दिया.

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इलाके में मचा हड़कंप

घटना की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया. महिला पुलिसकर्मी ने रामकृष्ण नगर थाने में युवक के खिलाफ FIR दर्ज कराई है. पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर युवक की पहचान कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. हालांकि, विवाद की असल वजह का अब तक पता नहीं चला है. सामने आए सीसीटीवी फुटेज में सड़क पर काफी भीड़ नजर आ रही है. इसके बाद 3 स्कूटी में महिला पुलिस कर्मी आती हैं. तीनों अपनी स्कूटी खड़ी कर देती हैं. इसके बाद 2 युवक जो पैदल चल रहे थे. एक महिला पुलिस कर्मी उन युवकों के पास जाती है. किसी बात को लेकर बहस होती है. उनमें से एक युवक महिला पुलिसकर्मी को थप्पड़ जड़ देता है.



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उमड़ी लोगों की भीड़

उसके बाद मौके पर काफी भीड़ जमा हो जाती है. हालांकि, उन दोनों में से एक युवक बीच बचाव करने की कोशिश करता है. लेकिन दूसरा युवक थप्पड़ मारने के बाद भी नहीं रूकता है. घूसा भी चला देता है. इसके बाद बाकी महिला पुलिसकर्मी भी आ जाती है. फिर दोनों युवकों और महिला पुलिसकर्मियों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है.

पूछताछ के दौरान हुई झड़प

बताया जाता है कि सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी स्कूटी पर सवार होकर अपनी पांच ‘पुलिस दीदियों’ के साथ रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र के खेमनीचक इलाके में गश्त कर रही थीं. इसी दौरान सुभाष चौक के पास कुछ संदिग्ध युवकों को रोककर उन्होंने पूछताछ की. इसी बात को लेकर युवकों और महिला पुलिसकर्मियों के बीच बहस हो जाती है. पटना सदर के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी-2 मनोज कुमार ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.

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