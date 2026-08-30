Gangs of Wasseypur बना बिहार! पुलिस और अपराधियों के बीच हुई ऐसी मुठभेड़; घायल हुए SHO साहब

Patna News: पटना में रविवार सूबा सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. दरअसल, पटना ज़िले के बिहटा पुलिस स्टेशन इलाके में पारेव घाट पर पुलिस ने अवैध रेत कारोबार के खिलाफ़ छापेमारी की. गुप्त सूचना मिलने पर की गई इस कार्रवाई के दौरान पुलिस और अपराधियों के बीच अच्छी-खासी मुठभेड़ देखने को मिली. खबरों के मुताबिक, एक अपराधी के पैर में गोली लगी, जबकि बिहटा पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर (SI) राजू कुमार सिंह के हाथ को गोली छूकर निकल गई.

घायल हुए SHO

जानकारी के मुताबिक, मुठभेड़ के दौरान बिहटा SHO अमित कुमार भी बुरी तरह घायल हो गए. लेकिन, पुलिस ने अभी तक इस घटना या ज़ब्त किए गए सामान के बारे में कोई विस्तृत आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दें कि असली स्थिति, घायल अपराधी की पहचान और अन्य आरोपियों के बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार है.

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पुलिस ने जब्त किए हथियार और नाव

पुलिस ने घटनास्थल से एक नाव ज़ब्त की. भारी हथियार, जैसे कि कार्बाइन, मिलने की भी खबरें हैं. गिरफ्तार अपराधी का अभी पटना में इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है. घटना की खबर मिलने पर पटना सिटी SP (पश्चिम) संकेत कुमार स्थिति का जायज़ा लेने के लिए मौके पर पहुंचे. DSP अमरेंद्र कुमार भी वहां मौजूद थे. पटना SSP के भी जल्द ही घटनास्थल पर पहुंचने की उम्मीद है. अधिकारियों ने मौके पर मौजूद पुलिस टीम से पूरी जानकारी ली. बिहटा SHO अमित कुमार ने बताया कि पुलिस को पारेव सोन रेत घाट पर अवैध रेत खनन के बारे में सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम ने छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान अपराधियों ने गोलीबारी की और पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस दौरान हुई गोलीबारी में एक अपराधी के पैर में गोली लगी और एक सब-इंस्पेक्टर घायल हो गया.

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