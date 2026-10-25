Patna Crime: 20 वर्षीय युवक ने सगे भाई के साथ मंदिर में किया कांड, फिर सिर मिला धड़ गायब!

Patna Crime: बिहार की राजधानी पटना में कथित तौर पर 20 वर्षीय युवक द्वारा अपने संगे भाई की बलि देने का मामला सामने आया है. आरोप है कि युवक ने अपने 18 महीने के छोटे भाई की कथित तौर पर हत्या कर दी, जिसका सिर गांव के मंदिर में मिला. ग्रामीणों को मंदिर में बच्चे का सिर मिला तो पुलिस को सूचना दी गई. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

पुलिस के अनुसार, शनिवार (24 अक्टूबर, 2026 ) को बिहार के पटना जिले में 18 महीने के एक बच्चे की उसके 20 वर्षीय बड़े भाई ने कथित तौर पर धारदार हथियार से हत्या कर दी. बच्चे का सिर पालीगंज अनुमंडल के रानीतालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जितन छपरा गांव के एक दुर्गा मंदिर में मिला.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी अजीत कुमार उर्फ ​​बाला कथित तौर पर बच्चे को खाना खिलाने के बहाने सुबह करीब 10 बजे घर के पास स्थित मंदिर ले गया. पुलिस ने बताया कि उसने मंदिर परिसर में ही बच्चे की हत्या कर दी, उसका सिर वहीं छोड़ दिया और फरार हो गया.

FSL की टीम ने जुटाए सबूत

ग्रामीणों को मंदिर में बच्चे का सिर मिला, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों की मदद से आरोपी को पकड़ लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (FSL) की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत जुटाए. पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया है. इस घटना के पीछे का मकसद अभी तक पता नहीं चल पाया है, पुलिस जांच के तहत परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है.

छपरा गांव में हुई वारदात

पालीगंज SDPO-2 पंकज शर्मा ने बताया कि पुलिस को शनिवार सुबह करीब 11:50 बजे सूचना मिली कि जितन छपरा गांव के दुर्गा मंदिर में एक बच्चे का सिर मिला है. इसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.

स्थानीय लोगों की मदद से पकड़ा गया आरोपी

पंकज शर्मा ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोगों की मदद से संदिग्ध को पकड़ लिया गया है और उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है. घटना के पीछे की वजह अभी तक पता नहीं चल पाई है। पुलिस परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रही है. मृतक, ट्रैक्टर चालक रंजू यादव का सबसे छोटा (तीसरा) बेटा था. घटना की ठीक से जांच होने के बाद और जानकारी दी जाएगी.