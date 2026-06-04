पहले फायरिंग का दावा, फिर यू-टर्न; गार्डों की गिरफ्तारी के बाद क्या बढ़ने वाली हैं खान सर की मुश्किलें?

Patna Coaching Dispute Case: पटना में खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग के बीच चल रहे विवाद ने गुरुवार को एक नया मोड़ ले लिया है. खान सर ने शुरू में दावा किया था कि उनके कोचिंग संस्थान के बाहर 10 राउंड गोलियां चली थीं.

हालांकि, पटना पुलिस ने इस बात से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई गोलीबारी की घटना नहीं हुई थी, जिसके बाद खान सर ने एक ही दिन के भीतर अपने दावे से पूरी तरह यू-टर्न ले लिया. अब, इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है.

खान सर के कोचिंग संस्थान के 2 गार्डों को हिरासत में लिया

पटना पुलिस ने अब गोलीबारी की घटना के सिलसिले में खान सर के कोचिंग संस्थान में काम करने वाले दो गार्डों को हिरासत में ले लिया है. यह बात सामने आई है कि खान सर के अपने ही संस्थान के गार्डों ने ही गोली चलाई थी; यह गोलीबारी रोशन आनंद के कोचिंग सेंटर से जुड़े लोगों और खान सर के संस्थान के लोगों के बीच हुई कहासुनी के बाद हुई थी. इस गोलीबारी की घटना का एक वीडियो मौके पर मौजूद एक चश्मदीद ने रिकॉर्ड कर लिया था.

कथित तौर पर, इस घटना में शामिल लोगों ने उस चश्मदीद को पकड़ लिया और उसे अपने मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट करने के लिए मजबूर किया. हालांकि, बाद में वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. वायरल फुटेज में, खान सर के कोचिंग संस्थान के गार्डों को साफ तौर पर अपनी बंदूकें चलाते हुए देखा जा सकता है. जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से फैला, पटना पुलिस हरकत में आई और खान सर के संस्थान के दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया.

क्या खान सर की भी होगी गिरफ्तारी?

गोलीबारी के इस मामले में आए इस नए मोड़ के बाद, अब कोचिंग संस्थान के मालिक, खान सर पर भी गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है. दरअसल, इस पूरे विवाद के बीच, पुलिस पहले ही ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक को गिरफ्तार कर चुकी थी. ज्ञान बिंदु कोचिंग के निदेशक रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद, पुलिस ने अब खान सर के संस्थान के गार्डों को भी हिरासत में ले लिया है.

बयान से पलटे खान सर

यह बताना प्रासंगिक है कि खान सर का कोचिंग सेंटर पटना के मुसल्लहपुर इलाके में स्थित है. 2 जून की रात को, इस कोचिंग सेंटर में मारपीट और तोड़फोड़ की एक घटना हुई थी. इस घटना के संबंध में ज्ञान बिंदु कोचिंग से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए गए थे. उसी रात, खान सर ने यह भी आरोप लगाया था कि गोलीबारी हुई थी. हालांकि, बाद में उन्होंने पटना पुलिस में जो औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, उसमें ऐसी किसी भी गोलीबारी की घटना का कोई ज़िक्र नहीं था.

उन्होंने 24 घंटे से भी कम समय में अपने पहले के बयान से पलटी मार ली थी. इसके बाद, इस घटना के संबंध में पटना पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक बयान में भी गोलीबारी का कोई ज़िक्र नहीं किया गया. पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) कार्तिकेय शर्मा ने इस घटना का कारण दोनों कोचिंग संस्थानों के बीच गहरी रंजिश और आपसी प्रतिस्पर्धा को बताया. यह गौरतलब है कि खान सर और रोशन आनंद, दोनों द्वारा चलाए जा रहे कोचिंग सेंटरों के बीच लंबे समय से रंजिश चली आ रही है.