Home > बिहार > ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग

ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग

Patna Auto Strike: बिहार की राजधानी पटना में आज यानी 8 जून को ऑटो चालकों ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिसके कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 8, 2026 10:56:32 AM IST

पटना में ऑटो चालकों की हड़ताल
पटना में ऑटो चालकों की हड़ताल


पटना में 8 जून को ऑटो चालकों ने हड़ताल की घोषणा की है, जिसके कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. हड़ताल के चलते कई इलाकों में शेयरिंग और रिजर्व ऑटो सेवाएं बंद रहेंगी. जानिए क्या है उनकी मांगें. 

इन इलाकों में सेवाएं रहेंगी बाधित

ऑटो चालकों के हड़ता के चलते बेली रोड, बोरिंग रोड, गांधी मैदान समेत कई इलाकों में शेयरिंग और रिजर्व ऑटो सेवाएं बंद रहेंगी. साथ ही ऑटो चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आक्रोश मार्च भी निकालेंगे.

क्या है प्रमुख मांगें?

ऑटो चालकों के हड़ताल के पीछे कई मुख्य वजहें हैं. उनकी मांगों में पहला मुद्दा है कि स्टेशन क्षेत्र से अवैध ऑटो स्टैंड हटाना और परिवहन व्यवस्था में सुधार शामिल है. इसके अलावा सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बाद किराया बढ़ाने को लेकर भी ऑटो चालकों और प्रशासन के बीच विवाद बना हुआ है. चालक लंबे समय से किराया संशोधन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं सब मांगों के कारण आज ऑटो वाले हड़ताल पर उतरे हैं. 

यात्रियों से की गई अपील

आज हड़ताल को देखते हुए यात्रियों से वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने की अपील की गई है. लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऑटो और ई-रिक्शा संगठनों ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है और वो सामान्य सेवा जारी रखेंगे. हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है. 

यह खबर भी पढ़ें: बहला फुसलाकर ले गई सहेली, गाड़ी में नशीली दवा देकर किया बेहोश, फिर होटल के कमरे में दरिंदों ने छात्रा के साथ किया गैंगरेप

यह खबर भी पढ़ें: बहला फुसलाकर ले गई सहेली, गाड़ी में नशीली दवा देकर किया बेहोश, फिर होटल के कमरे में दरिंदों ने छात्रा के साथ किया गैंगरेप

You Might Be Interested In

यह खबर भी पढ़ें: भूकंप क्या है और कैसे आता है? रिक्टर स्केल से लेकर डेंजर जोन तक पूरी जानकारी

Tags: bihar newspatna news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

गर्मी में भी ताकत देंगे ड्राई फ्रूट्स, ऐसे खाएं!

June 7, 2026

कढ़ी, रायता, दही, छाछ- गर्मी में क्या है बेस्ट!

June 7, 2026

पोल्का साड़ी और 13 लाख के नेकलेस में कंगना रनौत...

June 7, 2026

कौन हैं राशि खन्ना? पेड्डी विवाद के बीच क्यों हो...

June 7, 2026

जेल से लेकर टीवी स्टार बनने तक, जानिए मुनव्वर फारूकी...

June 7, 2026

iPhone 17 की कीमत में बड़ा धमाका! कम बजट में...

June 7, 2026
ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग
ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग
ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग
ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग