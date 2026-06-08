ऑटो चालकों के हड़ताल से पटना बेहाल! शेयरिंग और रिजर्व दोनों सेवाएं रहेंगी बंद, जानिए क्या है मांग

पटना में 8 जून को ऑटो चालकों ने हड़ताल की घोषणा की है, जिसके कारण शहर के कई प्रमुख मार्गों पर यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. हड़ताल के चलते कई इलाकों में शेयरिंग और रिजर्व ऑटो सेवाएं बंद रहेंगी. जानिए क्या है उनकी मांगें.

इन इलाकों में सेवाएं रहेंगी बाधित

ऑटो चालकों के हड़ता के चलते बेली रोड, बोरिंग रोड, गांधी मैदान समेत कई इलाकों में शेयरिंग और रिजर्व ऑटो सेवाएं बंद रहेंगी. साथ ही ऑटो चालक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज आक्रोश मार्च भी निकालेंगे.

क्या है प्रमुख मांगें?

ऑटो चालकों के हड़ताल के पीछे कई मुख्य वजहें हैं. उनकी मांगों में पहला मुद्दा है कि स्टेशन क्षेत्र से अवैध ऑटो स्टैंड हटाना और परिवहन व्यवस्था में सुधार शामिल है. इसके अलावा सीएनजी की बढ़ती कीमतों के बाद किराया बढ़ाने को लेकर भी ऑटो चालकों और प्रशासन के बीच विवाद बना हुआ है. चालक लंबे समय से किराया संशोधन की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन्हीं सब मांगों के कारण आज ऑटो वाले हड़ताल पर उतरे हैं.

यात्रियों से की गई अपील

आज हड़ताल को देखते हुए यात्रियों से वैकल्पिक परिवहन साधनों का उपयोग करने की अपील की गई है. लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऑटो और ई-रिक्शा संगठनों ने इस हड़ताल से दूरी बना ली है और वो सामान्य सेवा जारी रखेंगे. हड़ताल के मद्देनजर प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

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