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Video: पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन लेट होने पर उग्र हो गई छात्रों की भीड़! ट्रैक पर उतरकर करने लगे प्रदर्शन; ट्रेनों में तोड़फोड़ की खबर

Patliputra Station Incident: पटना के पाटलिपुत्र में परीक्षा देने जा रहे छात्रों की भीड़ उस वक्त उग्र हो गई, जब ट्रेन लेट हो गए. इसके बाद रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने और ट्रेनों में तोड़फोड़ की खबर सामने आ रही है.

By: Sohail Rahman | Published: June 14, 2026 9:43:12 AM IST

पाटलिपुत्र में छात्रों का उग्र प्रदर्शन
पाटलिपुत्र में छात्रों का उग्र प्रदर्शन


Patliputra Station Incident: पटना के पाटलिपुत्र स्टेशन पर उस समय भारी हंगामा हुआ जब परीक्षा देने जा रहे छात्रों ने ट्रेन में देरी को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया. छात्रों ने ट्रेनों में जमकर तोड़फोड़ की. जिसकी वजह से रेलवे आईजी जितेंद्र राणा और कई अन्य पुलिस अधिकारी घायल हो गए. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, छात्र रविवार को बिहार पुलिस निषेध विभाग की परीक्षा में शामिल होने के लिए यात्रा कर रहे थे. परीक्षा केंद्र दूर होने के कारण छात्र काफी हद तक ट्रेनों पर निर्भर थे. हालांकि, पाटलिपुत्र स्टेशन पर कई ट्रेनें देरी से चल रही थीं.

परीक्षा केंद्रों की दूरी और ट्रेनों में देरी से परेशान होकर छात्र भड़क गए. वे पटरियों पर उतर आए और रेल यातायात रोक दिया, साथ ही परीक्षा रद्द करने की जिद करने लगे.

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छात्रों को समझाने पहुंचे रेलवे आईजी घायल

छात्रों के उग्र भीड़ के रेलवे ट्रैक पर पहुंचने की वजह से रेलवे आईजी जितेंद्र राणा छात्रों को समझाने के लिए पहुंचे थे. लेकिन उनकी कोशिशों की बावजूद छात्र अपनी मांगों पर अड़े रहें. पुलिस की चेतावनी के बाद तनाव बढ़ गया, जिसकी वजह से स्टेशन पर भारी अफरातफरी और तोड़फोड़ हो गई. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रेनों में तोड़फोड़ की गई और पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंके गए. जिसकी वजह से आईजी जितेंद्र राणा और अन्य लोग घायल हो गए. हिंसक विरोध के जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठीचार्ज किया. घटनास्थल की तस्वीरों में स्टेशन परिसर में सैकड़ों छात्र जमा दिखाई दे रहे हैं.



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देरी से चली कई ट्रेनें

पाटलिपुत्र स्टेशन पर हिंसा और अशांति की वजह से राजधानी एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें देरी से चलीं और अन्य ट्रेनों के रूट बदलने पड़े. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें स्पष्ट रूप से स्टेशन परिसर के अंदर फेंके हुए नजर आ रहे हैं. छात्रों को शांत करने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया था. आईजी जितेंद्र राणा को अपनी सर्विस पिस्तौल निकालते और हथियार हाथ में लिए स्थिति को नियंत्रण में लाने की कोशिश करते देखा गया.

स्टेशन परिसर में कई अधिकारी मौजूद थे

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टेशन परिसर में रेलवे आईजी, रेलवे एसपी, आरपीएफ कर्मी और जिला पुलिस अधिकारी समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे. अधिकारियों ने छात्रों को समझाने की काफी कोशिश की. हालांकि, विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गया, जिससे छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हो गई. हंगामे और तोड़-फोड़ के दौरान रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचने की खबर सामने आ रही है.

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रेलवे आईजी ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर रेलवे आईजी का बयान सामने आया है. जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन में असामाजिक तत्व शामिल हो गए थे. उन्होंने संकेत दिया कि हिंसक झड़पें और पत्थरबादी सुनियोजित हो सकती हैं. आईजी ने आगे कहा कि इन असामाजिक तत्वों की पहचान की जा रही है और पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से उपद्रवियों का पता लगाने का काम कर रही है.

Tags: bihar newscrime news
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