Home > बिहार > Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या

Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या

Muzaffarpur Crime: पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला निवासी रविंद्र कुमार सिंह का पुत्र गोलू कुमार बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था. वह अभी गोसाईं टोला के पास ही पहुंचा था कि अचानक एक बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे. अपराधियों ने गोलू को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी.

By: Hasnain Alam | Published: August 16, 2026 11:48:21 PM IST

मुजफ्फरपुर कांवड़िया मर्डर केस
मुजफ्फरपुर कांवड़िया मर्डर केस


Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां देवघर की तर्ज पर बाबा गरीबनाथ धाम जा रहे एक कांवड़िया की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई. घटना पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला के समीप की है. इस दुस्साहसिक वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और कांवड़ियों व स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है.

जानकारी के अनुसार, पारू थाना क्षेत्र के गोसाईं टोला निवासी रविंद्र कुमार सिंह का पुत्र गोलू कुमार बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था. वह अभी गोसाईं टोला के पास ही पहुंचा था कि अचानक एक बाइक पर सवार दो अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे. अपराधियों ने गोलू को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी. गोली लगने के बाद गोलू लहूलुहान होकर वहीं गिर पड़ा, जबकि अपराधी हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए.

You Might Be Interested In

अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित

गोलीबारी की आवाज सुनकर मौके पर हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए सरैया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. हालांकि, अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

पुराने विवाद में हत्या की आशंका: एसएसपी

मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस को प्रारंभिक सूचना मिली है कि सुबह के समय किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें युवक को धमकी दी गई थी. जब वह जल लेकर बाबा गरीबनाथ धाम जा रहा था, तभी अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया. पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. एसएसपी ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा.

इस घटना ने क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, विशेषकर श्रावणी मेले के दौरान जब भारी संख्या में श्रद्धालु सड़कों पर होते हैं. पुलिस प्रशासन अब इलाके में गश्त तेज करने और संदिग्धों की पहचान करने में जुटा है.

Tags: bihar news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने के कारण क्या हैं?

August 16, 2026

घर के शीशे साफ करने के आसान तरीके

August 16, 2026

इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए?

August 16, 2026

हरी सब्जियां खाने के फायदे

August 16, 2026

कौन हैं अंतरा बनर्जी?

August 16, 2026

कौन थीं अनन्या राज?

August 16, 2026
Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या
Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या
Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या
Bihar Crime: मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ धाम में जल चढ़ाने के लिए कांवड़ लेकर निकला था युवक, रास्ते में गोली मारकर हत्या