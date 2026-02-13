Home > बिहार > Pappu Yadav News: कोर्ट ने पप्पू यादव को दी बड़ी राहत, जेल से आएंगे बाहर! जानें किन तीन मामलों में मिली बेल?

Pappu Yadav News: कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड केस में बेल मिली. पप्पू यादव के खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने और विरोध प्रदर्शन ऑर्गनाइज़ करने के केस शामिल थे.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 13, 2026 6:38:05 PM IST

Pappu Yadav gets bail: पूर्णिया से निर्दलीय MP पप्पू यादव को शुक्रवार को पटना की एक कोर्ट ने तीन अलग-अलग केस में बेल दे दी. पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने बताया कि पप्पू यादव आज शाम जेल से रिहा हो सकते हैं.
 
पप्पू यादव के वकील शिवनंदन भारती ने न्यूज़ एजेंसी ANI को बताया कि अब उन सभी केस में बेल मिल गई है जिनके लिए पटना सिविल कोर्ट ने पहले उनकी रिमांड ली थी. वकील ने कहा, “इन मामलों में बेल मिलने के बाद, उनके आज शाम को रिहा होने की संभावना है.”

कौन से केस हैं?

कोतवाली और बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड केस में बेल मिली. पप्पू यादव के खिलाफ सरकारी काम में रुकावट डालने और विरोध प्रदर्शन ऑर्गनाइज़ करने के केस शामिल थे. अधिकारियों के मुताबिक, कोटवाली पुलिस स्टेशन में दो केस 2017 और 2019 के हैं और विरोध प्रदर्शनों से जुड़े हैं. बुद्धा कॉलोनी पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड तीसरा केस अधिकारियों को उनके काम करने में रुकावट डालने के आरोपों से जुड़ा है.
 
यादव की ज़मानत याचिका पर गुरुवार सुबह करीब 11 बजे सुनवाई होनी थी, लेकिन पटना सिविल कोर्ट को मिली बम की धमकी की वजह से वह दूसरे हाफ में ही पेश हो सके, वकील ने कहा.

1995 के जालसाजी केस 

इससे पहले मंगलवार को, पप्पू यादव को लगभग तीन दशक पुराने जालसाजी केस में ज़मानत मिल गई थी. हालांकि, वह दूसरे मामलों में न्यायिक हिरासत में रहे, जिसमें पुलिस की कार्रवाई में कथित तौर पर रुकावट डालने का एक मामला भी शामिल है.
 
पप्पू यादव को शुक्रवार शाम पटना पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था, जब एक MP/MLA कोर्ट ने उनके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 467 के तहत दर्ज 1995 के एक केस के सिलसिले में वारंट जारी किया था, जो कीमती सिक्योरिटी और डॉक्यूमेंट्स की जालसाजी से जुड़ा है.

पप्पू यादव ने आरोपों से किया इनकार 

हालांकि, पप्पू यादव ने आरोपों से इनकार किया और कहा कि उन्होंने शनिवार को कोर्ट में पेश होने की पहले ही योजना बना ली थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पुलिस ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और कई पुलिसवालों पर लापरवाही से काम करने का आरोप लगाया.

