Pappu Yadav Car Accident: पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव के काफिले के साथ बड़ा हादसा हुआ है. दरअसल, रविवार रात हादसे में कई लोग घायल हुए लेकिन पप्पू यादव बाल-बाल बच गए. कटिहार से सन्हौली जाते समय उनके काफिले की एस्कॉर्ट गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई. बता दें कि बेलोरी-सोनाली-सलमारी मेन रोड पर बन रहे पुल के पास गाड़ी का कंट्रोल खो गया और वो इस दौरान खाई में जा गिरी. बता दें कि इस खतरनाक हादसे में पांच लोग घायल हो गए. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. वहीं राहत की खबर ये है कि पप्पू यादव पूरी तरह सुरक्षित हैं. सांसद ने खुद एक फेसबुक पोस्ट में इस बात की जानकारी दी है. बता दें कि उन्होंने हादसे के लिए सड़क निर्माण में लापरवाही और सुरक्षा उपायों की कमी को जिम्मेदार ठहराया.

बुरी तरह घायल हुए 5 लोग

बता दें कि इस हादसे को लेकर पप्पू यादव ने जानकारी दी है कि हादसे में पांच लोग बुरी तरह घायल हो गए. इस दौरान किसी की गर्दन में चोट आई है तो किसी के माथे और पीठ में चोट है. हादसे के फौरन बाद ही सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया गौ. इसके अलावा पप्पू यादव का कहना है कि बारिश के कारण सड़क गीली थी. अगर ऐसा नहीं होता, तो हादसा और भी गंभीर हो सकता था. सांसद ने फेसबुक पोस्ट में लिखा, “जाको राखे साइयां, मार सके न कोई.” भगवान की कृपा और आपकी दुआओं से हमारे सभी लोग सुरक्षित हैं. मौत को इतने करीब देखकर दिल टूट जाता है. एक बड़ी त्रासदी टल गई.

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पप्पू यादव ने PWD को ठहराया जिम्मेदार

जानकारी के मुताबिक पप्पू यादव ने PWD को इस हादसे का जिम्मेदार ठहराया है. बता दें कि पप्पू यादव ने सड़क बनाने वाली कंपनी और PWD अधिकारियों पर कई आरोप लगाया है. उनका कहना है बाढ़ के बाद से सड़क की हालत खराब है, फिर भी इसकी ठीक से मरम्मत नहीं की गई. सांसद का आरोप है कि कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान ज़रूरी सेफ्टी सावधानियां नहीं बरती गईं. कोई खतरे के निशान, कोई चेतावनी के निशान और कोई सेफ्टी बैरियर नहीं थे. उनका कहना है कि इन्ही कारणों की वजह से ये हादसा हुआ है.