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एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला; पुरानी दुश्मनी में बहा खून, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी!

जानलेवा हमले के पीछे पुलिस को रंजिश का शक है. हमलावर की पहचान हो चुकी है जिसे ढूंढने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. घायल बिजेंद्र नाथ त्रिपाठी का अस्पताल में इलाज चल रहा है

By: Kajal Jain | Published: June 22, 2026 9:49:58 AM IST

एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला; पुरानी दुश्मनी में बहा खून, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी!
एक्टर पंकज त्रिपाठी के भाई पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला; पुरानी दुश्मनी में बहा खून, पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी!


बॉलीवुड अभिनेता पंकज त्रिपाठी के भाई बिजेंद्र नाथ त्रिपाठी पर गोपालगंज के बेलसंड गांव में जानलेवा हमला हुआ है. हमलावर ने धारदार हथियार से बिजेंद्र नाथ पर हमला किया और गंभीर चोटें पहुंचाकर घटना स्थल से फरार हो गया. इधर परिजनों ने आनन-फानन में बिजेंद्र नाथ को गोपालगंज अस्पताल में भर्ती कराया जहां प्राथमिक उपचार किया गया. बिजेंद्र नाथ की हालत गंभीर होने की स्थित में पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

पुलिस को पुरानी रंजिश का शक

बता दें कि पंकज त्रिपाठी का पैतृक गांव गोपालगंज जिले के माधोपुर थाना क्षेत्र स्थित बेलसंड गांव में है, जहां आज भी परिवार के कई सदस्य रहते हैं. पुलिस ने पंकज त्रिपाठी के भाई पर हुआ हमले के पीछे सालों पुरानी रंजिश की आशंका जताई है जहां गांव में लंबे समय से चल रहे विवाद के कारण इस खौफनाक हमले के अंजाम दिया गया है.

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हमलावर की तलाश

पुलिस ने शुरुआती जांच-पड़ताल और पूछताछ के जरिए हमलावर की पहचान कर ली है. स्थानीय पुलिस थाने के पुलिसकर्मी आरोपी को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रहे हैं. मामले की गंभीरता को समझते हुए गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है. 

पुलिस ने की छापेमारी

पुलिस अधिकारी इस घटना को अलग-अलग एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. परिजनों और पड़ोसियों से पूछताछ की जा रही है ताकि हमले के पीछे की असल वजह सामने आ सके. इस घटना आसपास के गांव में भी सनसनी मचा दी है. फिल्हाल बिजेंद्र नाथ त्रिपाठी की हालत गंभीर है और उनका इलाज पटना के पीएमसीएच में चल रहा है.

यह भी पढ़ें:- ‘मेरा मुंह तोड़ दिया, बचाओ…’ गुरुग्राम के राजीव चौक पर गुंडागर्दी, दिल्ली के युवक को लहूलुहान कर कबाड़ बना दी नई कार; पुलिस ने दबोचा! 

Tags: bihar newscrime newspankaj tripathi familyPankaj Tripathi news
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