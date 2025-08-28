Pakistani terrorists Bihar: क्या बिहार चुनाव से पहले किसी बड़ी आंतकी वारदात को अंजाम देना चाहता ISI? पाकिस्तान पर गहराया शक

Bihar news: बिहार के लोगों में गुरुवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकियों के राज्य में मौजूद होने की सूचना मिली। 3 खूंखार आतंकियों के बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में होने की सूचना मिलने पर बिहार पुलिस जांच में जुट गई। इस कड़ी में नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे तीन पाकिस्तानी आतंकियों की तलाश में पुलिस की टीमें जुट गई हैं। इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने 50 हजार रुपये की इनामी राशि भी रखी है। पश्चिमी चंपारण जिला पुलिस, सीमा सुरक्षा बल और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इन आतंकियों की तलाश में जुटी हैं। इसके लिए दोनों देशों (भारत-नेपाल) की सीमाओं पर जांच अभियान चलाया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। उसका मकसद बिहार चुनाव से पहले बड़ी गड़बड़ी करना हो सकता है, इसीलिए ISI के जरिये आतंक का खेल खेलने की तैयारी में जुटा है।

50,000 रुपये इनामी राशि की घोषणा

आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक ने सभी आतंकियों के पासपोर्ट और नाम-पते की तस्वीरें जारी की हैं और बताया गया है कि इन आतंकियों पर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। एसपी ने आम लोगों के लिए दो नंबर जारी किए हैं, जो इनके बारे में सूचना दे सकते हैं। सूचना देने वालों के नाम गुप्त रखे जाएंगे।

लोगों से अपील, संदिग्धों के बारे में दें सूचना

SP ने अपने संदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आपको ये तीनों दिखाई दें या इनके बारे में कोई जानकारी हो तो नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित करें। इसकी सूचना पुलिस डायल 112 पर भी दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने मोबाइल नंबर भी जारी किया है। इसमें आप मोबाइल नंबर 9031827100, 9431822988 पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करके भी जानकारी दी जा सकती है।

तीनों आतंकियों की तलाश जारी

खुफिया एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर जैश-ए-मोहम्मद के जिन तीन आतंकियों की तलाश की जा रही है, इनमें पाकिस्तान के रावलपिंडी निवासी हसनैन अली, उमरकोट निवासी आदिल हुसैन और बहावलपुर निवासी मोहम्मद उस्मान के नाम शामिल हैं।

वहीं, स्वर्ण प्रभात (पुलिस अधीक्षक, पूर्वी चंपारण) ने बताया कि आतंकियों की तलाश में भारत-नेपाल सीमा समेत पूरा जिला हाई अलर्ट पर है। पुलिस टीम नेपाल सीमा से लेकर पूरे ज़िले में सघन जांच कर रही है। ज़िले के आम लोगों से भी अनुरोध किया गया है कि अगर उन्हें कहीं भी आतंकियों की कोई सूचना मिले, तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। इसके लिए सूचना देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।

हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश

राज्य पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अलर्ट के आलोक में पूर्वी चंपारण के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने ज़िले की नेपाल सीमा पर स्थित सभी थानों के साथ-साथ सीमा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा है। पूरे जिले में सघन वाहन चेकिंग की जा रही है। खासकर भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी और पुलिस की टीम हर व्यक्ति की तलाशी ले रही है।

