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पाकिस्तान कनेक्शन का पर्दाफाश! बिहार ATS ने जासूसी के आरोप में युवक को दबोचा

Pakistan Spy Network: बिहार ATS की एक टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध पाकिस्तान के एक कुख्यात हथियार तस्कर से है.

By: Shristi S | Published: May 22, 2026 10:32:27 PM IST

बिहार ATS ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को गिरफ़्तार किया
बिहार ATS ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को गिरफ़्तार किया


Bihar ATS Arrested Mohammad Mustafa: खुफिया इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, बिहार ATS की एक टीम ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध पाकिस्तान के एक कुख्यात हथियार तस्कर से है. इस मामले में ATS को मिली जानकारी के बाद, राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक संवेदनशील मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है.

ATS द्वारा की गई शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी मोहम्मद मुस्तफा, जो मुजफ्फरपुर जिले का रहने वाला है भारत विरोधी ताकतों के इशारे पर काम कर रहा था. वह पाकिस्तान में बैठे कुख्यात हथियार तस्कर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के गिरोह के लगातार संपर्क में था.

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बातचीत

आरोपी इन लोगों के लिए अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स का इस्तेमाल करके काम कर रहा था. खुफिया इनपुट की पुष्टि करने के बाद, बिहार ATS ने जिले के बोचहा ब्लॉक में गढ़ा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले रतनपुर गांव में छापा मारा और मोहम्मद मुस्तफा (मोहम्मद सगीर का बेटा) को देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया.

ATS टीम ने गिरफ्तार आरोपी के पास से कई डिजिटल सबूत बरामद किए. जांच में पता चला कि आरोपी के मोबाइल फोन में देश की सुरक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने से जुड़ा सामान मौजूद था. मोबाइल फोन की पूरी फोरेंसिक जांच के दौरान, बिहार ATS की एक तकनीकी टीम ने कई आपत्तिजनक और देश विरोधी चीज़ें बरामद कीं.

आरोपी पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लगातार संपर्क में था

आगे की जांच, जो आरोपी के मोबाइल फोन से डिलीट किए गए डेटा, चैट बैकअप और चालू मैसेजिंग ऐप्स के विश्लेषण के जरिए की गई में पता चला कि मोहम्मद मुस्तफा पाकिस्तान में बैठे शहजाद भट्टी और उसके साथी राणा हुनैं के लगातार संपर्क में था. आरोपी भारत से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियों के आदान-प्रदान में सक्रिय रूप से शामिल था.

संवेदनशील जगहों की तस्वीरें और वीडियो बरामद

ATS की जांच के दौरान, आरोपी के मोबाइल फोन से भारत के अंदर मौजूद कई संवेदनशील जगहों और रणनीतिक महत्व वाले स्थानों को दिखाते हुए वीडियो, तस्वीरें और अन्य डिजिटल सामग्री बरामद की गई. शुरुआती पूछताछ से यह भी संकेत मिला कि आरोपी प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों के वीडियो बनाता था और तस्वीरें लेता था, और बाद में उनकी सटीक लोकेशन अपने पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा करता था.

बिहार ATS फिलहाल इस पूरे मामले की विस्तृत जांच कर रही है. चल रही जांच के हिस्से के तौर पर, आरोपी की यात्रा का इतिहास, डिजिटल डिवाइस, सोशल मीडिया गतिविधियां, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), वित्तीय लेन-देन, और अंतर-राज्यीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्कों का वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है. इसके साथ ही, उसके संभावित सहयोगियों, उसके नेटवर्क के विस्तार, और विदेशी फंडिंग के स्रोतों की भी बारीकी से जांच की जा रही है.

राजद्रोह और जासूसी से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज

शुरुआती जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर, मोहम्मद मुस्तफा के खिलाफ जासूसी, राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित विभिन्न धाराओं के तहत एक मामला दर्ज किया गया है. ATS वर्तमान में इस मामले के संबंध में आगे की कानूनी कार्यवाही और जांच प्रयासों में जुटी हुई है.

Tags: ATSbiharpakistan
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