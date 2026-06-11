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Lalu Yadav Film: एक्टर रह चुके लालू यादव, सुनील शेट्टी-जॉनी लीवर के साथ इस फिल्म में कर चुके काम; फिल्मों में भी आजमाई थी किस्मत

Lalu Yadav Film: बिहार का यादव परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है. कभी तेज प्रताप की वजह से तो कभी तेजश्वी की वजह से. लेकिन एक समय में इनके पिता यानी लालू यादव ने भी खूब सुर्ख़ियों बटोरीं क्योंकि लालू राजनेता के अलावा एक एक्टर भी रह चुके हैं.

By: Heena Khan | Published: June 11, 2026 8:22:38 AM IST

lalu yadav film
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Lalu Yadav Film: बिहार का यादव परिवार अक्सर सुर्खियों में रहता है. कभी तेज प्रताप की वजह से तो कभी तेजश्वी की वजह से. लेकिन एक समय में इनके पिता यानी लालू यादव ने भी खूब सुर्ख़ियों बटोरीं क्योंकि लालू राजनेता के अलावा एक एक्टर भी रह चुके हैं. जी हाँ! शायद ही आप ये बात जानते हों लेकिन लालू एक गजब के एक्टर थे. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव अपनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं. वैसे तो उनके पुराने बयान अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं. वहीँ बता दें कि लालू यादव ने असल में एक बॉलीवुड फ़िल्म में काम किया है. वो सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर और जॉनी लीवर जैसे स्टार्स के साथ स्क्रीन पर नज़र आए थे. आज, 11 जून को लालू प्रसाद यादव का 78वां जन्मदिन है. इस मौके पर, आइए आपको उस फ़िल्म के बारे में बताते हैं जिस फिल्म में लालू यादव ने काम किया.

 इस फिल्म में लालू कर चुके काम 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह फ़िल्म 21 साल पहले रिलीज़ हुई थी. पद्मश्री लालू प्रसाद यादव नाम की यह एक कॉमेडी फ़िल्म थी. महेश मांजरेकर ने न सिर्फ़ इस फ़िल्म में एक्टिंग की, बल्कि इसे डायरेक्ट भी किया. वहीं फ़िल्म की कहानी का असल लालू यादव से कोई लेना-देना नहीं था, लेकिन उन्होंने इसमें एक छोटा सा रोल किया था.

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लालू के नाम पर ही थी फिल्म लेकिन… 

आप सोच रहे होंगे कि फ़िल्म का नाम लालू यादव के नाम पर रखा गया है तो ऐसा नहीं है. असल में, सुनील शेट्टी ने लालचंद दिलाचंद, उर्फ़ ‘लालू’ का रोल निभाया था. महेश मांजरेकर के किरदार का नाम ‘प्रसाद’ था, जबकि जॉनी लीवर के किरदार का नाम ‘यादव’ था. फ़िल्म का नाम पद्मश्री लालू प्रसाद यादव इन्हीं तीनों किरदारों के नामों को मिलाकर रखा गया था.

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एक डायलॉग से तहलका 

बता दें कि फ़िल्म में एक सीन था जिसमें लालू प्रसाद यादव कहते हैं, ‘तुम तीनों मिलकर ‘लालू प्रसाद यादव’ बनते हो, जबकि मैं अकेला ही ‘लालू प्रसाद यादव’ हूँ. वहीं स्क्रीन पर उनका समय कम था, लेकिन उनका हिस्सा काफ़ी मज़ेदार था. यह फ़िल्म बॉक्स ऑफ़िस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ़्लॉप रही. बॉक्स ऑफ़िस इंडिया के अनुसार, फ़िल्म का बजट ₹6.5 करोड़ था और दुनिया भर में इसकी कुल कमाई ₹2.42 करोड़ हुई; यानी, यह अपनी प्रोडक्शन लागत भी वसूल नहीं कर पाई.

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Tags: bihar newslalu prasad yadav
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