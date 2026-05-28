घर की छत पर उगाया दुनिया का सबसे महंगा आम, नाम रखा ‘सूरज का अंडा’, कीमत जान उड़े जाएंगे होश

Miyazaki Mango Bihar: पश्चिम चम्पारण जिले के बेतिया में इन दिनों मियाजाकी आम की खूब चर्चा हो रही है. जापान से जुड़ी इस खास किस्म के आम ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहद महंगे दामों पर बिकने वाला यह आम अब बिहार में भी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गया है.

एक आम के लिए लगी हजारों की बोली

बेतिया में मियाजाकी आम के सिर्फ एक फल के लिए लोगों ने 15 से 18 हजार रुपये तक की बोली लगा दी. जानकारी के मुताबिक, इस दुर्लभ आम को खरीदने के लिए कई लोगों ने दिलचस्पी दिखाई. हालांकि आम के मालिक ने इसे बेचने से साफ इनकार कर दिया और परिवार के साथ इसका स्वाद लेने का फैसला किया.

घर की छत पर उगाया गया खास आम

यह मियाजाकी आम बेतिया के स्वर्ण व्यवसायी मुनेश्वर कुमार के घर की छत पर उगाया गया है. उन्होंने अपने भाई योगेश के साथ मिलकर सितंबर 2025 में प्लास्टिक बैग में इस पौधे को लगाया था. सही देखभाल और मेहनत के बाद पौधे में फल आया, जिसने अब पूरे इलाके में चर्चा बटोर ली है.

कृषि विशेषज्ञों ने साझा की जानकारी

दुर्लभ किस्म का यह आम देखकर मुनेश्वर कुमार ने कृषि और बागवानी विशेषज्ञ रविकांत पांडे से संपर्क किया. रविकांत पिछले कई वर्षों से कृषि अनुसंधान और बागवानी से जुड़े काम कर रहे हैं. उन्होंने इस आम की तस्वीर विभिन्न किसान समूहों में साझा की, जिसके बाद इसकी खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह बढ़ गया.

क्यों खास है मियाजाकी आम?

मियाजाकी आम जापान के मियाजाकी शहर से जुड़ा हुआ है और इसे दुनिया के सबसे महंगे आमों में गिना जाता है. इसका रंग हल्की लालिमा लिए उगते सूरज जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे ‘एग ऑफ सन’ यानी ‘सूरज का अंडा’ भी कहा जाता है. विशेषज्ञों का मानना है कि थोड़ी देखभाल और सही तकनीक के साथ बिहार समेत भारत के कई हिस्सों में इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है.

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