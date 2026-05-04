Bihar Police: ओबरा में अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, भारी मात्रा में शराब और सामग्री बरामद

Bihar Police: ओबरा थाना क्षेत्र में मद्य निषेध अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब निर्माण की एक मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. ग्राम कचहरी के पास पुआल के ढेर में छिपाकर चल रहे इस अवैध कारोबार से भारी मात्रा में शराब और निर्माण सामग्री बरामद की गई है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है.

गुप्त सूचना पर हुई बड़ी छापेमारी

पुलिस को सूचना मिली थी कि ग्राम कचहरी के पास पुआल के अंदर अवैध रूप से शराब का निर्माण और बिक्री की जा रही है. सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस टीम ने तत्काल छापेमारी की और मौके से अवैध शराब निर्माण का पूरा नेटवर्क उजागर कर दिया. छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि पुआल के अंदर ही अवैध शराब तैयार करने की पूरी व्यवस्था बनाई गई थी. यह स्थान लंबे समय से मिनी फैक्ट्री की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, जहां शराब तैयार कर पैकिंग भी की जा रही थी.

भारी मात्रा में शराब और सामग्री बरामद

कार्रवाई में पुलिस ने 138 लीटर देसी शराब, 350 लीटर स्प्रिट, दो मोटरसाइकिल, शराब पैकिंग की दो लोहे की मशीन, 1500 बोतल ढक्कन, झारखंड उत्पाद लिखे 2000 प्लास्टिक पन्नी, 800 स्टीकर (रॉयल क्लासिक लेमन, वोदका, टनाका), एक छोटा गैस सिलेंडर और एक खाली ड्रम बरामद किया है. Bihar Excise Act के तहत ओबरा थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े लोगों की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है. गौरतलब है कि एक दिन पहले भी ओबरा पुलिस ने इसी तरह की अवैध शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया था. लगातार कार्रवाई से शराब कारोबार से जुड़े लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस की सख्ती बढ़ती जा रही है.

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