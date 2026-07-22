Home > क्राइम > इश्क का दर्दनाक अंत! शादी के 7 महीने बाद दुल्हन की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप

इश्क का दर्दनाक अंत! शादी के 7 महीने बाद दुल्हन की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप

बिहार के सीतामढ़ी इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है. महिला की मौत से ठीक एक दिन पहले पति-पत्नी में जोरदार झगड़ा हुआ था. वहीं ये भी कहा जा रहा है कि पुरुष की पांचवीं शादी है.

By: Deepika Pandey | Published: July 22, 2026 5:51:11 PM IST

बिहार सुसाइड केस
बिहार सुसाइड केस


Bihar Crime News: बिहार के सीतामढ़ी जिले के रुन्नीसैदपुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है. कहा जा रहा है कि महिला की सात महीने पहले ही शादी हुई थी. अब संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई है. उसके घर के कमरे में ही उसका शव मिला. इस वारदात के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पत्नी की मौत के बाद उसका पति मौके से फरार हो गया है.

शादी के सात महीने बाद हुआ विवाद

जानकारी के अनुसार, मृतका का नाम शबनम है, जो पूर्णिया जिले के बोचगांव निवासी मुख्तार आलम की पुत्री थीं. शबनम ने करीब सात महीने पहले खड़का गांव निवासी मोहम्मद किफायत के बेटे मोहम्मद सगीर राइन उर्फ टुन्ना से शादी की थी. दोनों ने घर से भागकर लव मैरिज की थी. शादी के बाद दोनों घर में अकेले रहते थे. 

You Might Be Interested In

ये भी पढ़ें: बिना कपड़ों के थे देवर-भाभी! खिड़की से झांका पति तो उड़ गए होश; बस छूटने पर हुआ अवैध संबंध का खुलासा

मौत से पहले हुई लड़ाई

कहा जा रहा है कि शबनम की मौत से ठीक एक दिन पहले पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था. विवाद के अगले ही दिन संदिग्ध अवस्था में शबनम का शव घर में मिला. सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत रुन्नीसैदपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, सीतामढ़ी भेजा गया.

आरोपी की पांचवीं शादी

इसी बीच ये चर्चा भी जोरों पर है कि मोहम्मद सगीर राइन उर्फ टुन्ना की ये पांचवीं शादी थी. हालांकि अभी तक इस बारे में पुलिस ने आधिकारिक रूप से कोई बात नहीं कही है. घटना के बाद से आरोपी पति भी फरार है. पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित कर छापेमारी कर रही है. आरोपी पति की गिरफ्तारी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मामले का पता चल सकेगा और मौत का सटीक कारण पता चल सकेगा.

ये भी पढ़ें: पति के मौसेरी बहन से अवैध संबंध, खुद कई बार आंखों से देखा भाई-बहन को आपत्तिजनक हालात में! अकेले में ससुर देता है गंदा ऑफर

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

बारिश में भी स्वर्ग! केरल के इन 5 खूबसूरत ठिकानों...

July 22, 2026

ये 5 कारण जिसकी वजह से रोहित शर्मा को संन्यास...

July 21, 2026

सिर्फ एक अमरूद और सेहत को कई फायदे, इम्यूनिटी से...

July 21, 2026

बेहतरीन एक्ट्रेस हैं संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त, इन...

July 21, 2026

जिम्बाब्वे के खिलाफ किस भारतीय ने ठोके सबसे ज्यादा रन?...

July 21, 2026

ट्रेंड नहीं, टाइमलेस खूबसूरती है एक्ट्रेस आंचल सिंह का ब्राइडल...

July 21, 2026
इश्क का दर्दनाक अंत! शादी के 7 महीने बाद दुल्हन की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

इश्क का दर्दनाक अंत! शादी के 7 महीने बाद दुल्हन की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप
इश्क का दर्दनाक अंत! शादी के 7 महीने बाद दुल्हन की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप
इश्क का दर्दनाक अंत! शादी के 7 महीने बाद दुल्हन की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप
इश्क का दर्दनाक अंत! शादी के 7 महीने बाद दुल्हन की संदिग्ध मौत, मचा हड़कंप