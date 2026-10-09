Nawada: बिना हेलमेट और हवा में हाथ… चलती गाड़ी पर लड़की की खतरनाक स्टंटबाजी,  NH-20 का वीडियो देख पुलिस एक्शन में

Nawada Girl Stunt Video: सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग किस हद तक जा सकते हैं, इसकी एक झलक बिहार के नवादा से सामने आए वीडियो में देखने को मिल रही है. NH-20 पर एक लड़की कथित तौर पर गाड़ी पर खतरनाक स्टंट करती नजर आ रही है. वीडियो सामने आने के बाद सड़क सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं. आखिर व्यस्त हाईवे पर इस तरह की गतिविधि कैसे हुई और वीडियो में दिख रही लड़की कौन है?

गाड़ी पर स्टंटबाजी का वीडियो वायरल

वायरल वीडियो में एक लड़की को गाड़ी पर स्टंटबाजी करते हुए वीडियो बनाते देखा जा रहा है. वीडियो में लड़की बिना हेलमेट पहने, बाइक छोड़ हवा में हाथ उठाए दिखाई दे रही है. हालांकि, वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया और उस समय सड़क पर यातायात की स्थिति कैसी थी, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आने के बाद लोगों के बीच इस घटना को लेकर चर्चा हो रही है.

वीडियो में दिख रही गाड़ी का नंबर BR27 बताया जा रहा है. इसके आधार पर शक है कि गाड़ी नवादा से जुड़ी है. हालांकि, सिर्फ नंबर के आधार पर गाड़ी का असली रजिस्ट्रेशन नंबर और उसमें दिख रही लड़की की पहचान कन्फर्म नहीं की जा सकती. ये बातें पुलिस जांच के बाद ही साफ होंगी.

लाइक्स पाने के चक्कर में ‘खुद और राहगीरों की लाइफ’ दांव पर!बिना हेलमेट हाईवे पर,हाथ छोड़कर फर्राटा मारते ‘लेडी शक्तिमान’ का वीडियो वायरल “बिना हेलमेट ‘नो-हैंड राइड’@nawadapolice @IgMagadh @bihar_police की सुपर कॉप ज़रा ध्यान इधर भी घुमाइये https://t.co/Z1noIgjqeD — Nawada District News (@NawadaDNews) October 9, 2026

पुलिस ने लिया संज्ञान, पहचान की कोशिशें जारी

वीडियो वायरल होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. ट्रैफिक थाना इंचार्ज विंध्याचल ने बताया कि उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के बारे में जानकारी मिली है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ किया कि सड़क पर स्टंट करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई हो चुकी

ट्रैफिक थाना इंचार्ज के मुताबिक, पुलिस पहले भी ऐसे मामलों में कार्रवाई कर चुकी है. कुछ मामलों में शामिल लोगों से माफी मांगी गई थी, जबकि गाड़ियों पर जुर्माना भी लगाया गया था. हालांकि, अभी तक लड़की की तरफ से माफी या वीडियो जारी करने की कोई ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है.