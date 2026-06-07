Home > क्राइम > ₹10,000 दो, 12 घंटे में ₹2 लाख लो! रात भर खाते चेक करती रहीं महिलाएं, सुबह खुला फर्जी कंपनी के जालसाजी का खौफनाक राज़

₹10,000 दो, 12 घंटे में ₹2 लाख लो! रात भर खाते चेक करती रहीं महिलाएं, सुबह खुला फर्जी कंपनी के जालसाजी का खौफनाक राज़

Naugachia Finance Company Scam: भागलपुर-नौगछिया सब-डिविजन में सैकड़ों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक कथित फाइनेंस कंपनी ने उनसे लाखों रुपये ठग लिए.

By: Shristi S | Published: June 7, 2026 4:14:11 PM IST

नौगछिया फाइनेंस कंपनी घोटाला
नौगछिया फाइनेंस कंपनी घोटाला


Naugachia Fraud News: बिहार के भागलपुर-नौगछिया सब-डिविजन में सैकड़ों महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें एक कथित फाइनेंस कंपनी ने उनसे लाखों रुपये ठग लिए. IBL फाइनेंशियल लिमिटेड नाम की इस कंपनी ने नौगछिया में NH-31 के पास एक ब्रांच खोली थी और महिलाओं को जल्दी और बड़ा लोन देने का लालच दिया था, लेकिन बाद में ऑफिस बंद करके भाग गई.

खबरों के मुताबिक, कंपनी नौगछिया में ‘संतोष धर्मकांटा’ (वेब्रिज) के पास एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से काम कर रही थी. कई दिनों तक, कंपनी के कथित प्रतिनिधि अलग-अलग गांवों जिनमें इस्माइलपुर ब्लॉक और नारायणपुर, बिहपुर और पसराहा पुलिस स्टेशन के इलाके शामिल थे में जाकर महिलाओं से संपर्क करते रहे.

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महिलाओं से ठगे 10-10 हजार रुपये

कंपनी के कथित प्रतिनिधि ने वादा किया कि अगर महिलाएं कंपनी के पास ₹10,000 जमा करती हैं, तो उन्हें सिर्फ़ 12 घंटे के अंदर ₹2 लाख का बिजनेस लोन मिल जाएगा. महिलाओं का भरोसा जीतने के लिए, प्रतिनिधियों ने कई गांवों में मीटिंग कीं और अपनी स्कीम के बारे में बताया. उनके भरोसे में आकर, बड़ी संख्या में महिलाओं ने कैश और ऑनलाइन ट्रांसफर के ज़रिए ₹10,000 जमा किए; बताया जा रहा है कि इस तरह 200 से ज़्यादा महिलाओं के साथ धोखाधड़ी हुई. 

पीड़ितों ने बताया कि उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि लोन की रकम आधी रात तक या 12 घंटे के अंदर उनके अकाउंट में आ जाएगी. हालांकि, महिलाओं ने पूरी रात और अगले दिन भी अपने अकाउंट चेक किए, लेकिन पैसे नहीं आए.

अगले दिन ऑफिस बंद मिला

जब महिलाएं अगले दिन ऑफिस पहुंचीं, तो उन्हें ऑफिस बंद मिला. जिसके बाद महिलाओं ने मकान मालिक से पूछा, तो उसने बताया कि ऑफिस चलाने वाले लोग ताला लगाकर चले गए हैं. हालांकि रेंटल एग्रीमेंट से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट दिए गए थे, लेकिन कंपनी के प्रतिनिधियों का पता नहीं चल सका.

इस स्थिति से नाराज होकर, बड़ी संख्या में महिलाएं नौगछिया साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचीं और हंगामा किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बिजनेस लोन पाने की उम्मीद में, उन्होंने अलग-अलग जगहों से पैसे उधार लेकर या ज़्यादा ब्याज दर पर लोन लेकर कंपनी को पैसे दिए थे. अब, वे आर्थिक संकट का सामना कर रही हैं.

साइबर पुलिस स्टेशन मामले की जांच कर रही

साइबर पुलिस स्टेशन पहुंचने पर कई महिलाएं बुरी तरह रोती हुई देखी गईं. इस्माइलपुर ब्लॉक के वेदी राय टोला की रहने वाली सोनी देवी ने बताया कि कंपनी के प्रतिनिधियों ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि अपना बिज़नेस शुरू करने के लिए उन्हें जल्द ही लोन मिलेगा; इस वादे पर भरोसा करके उन्होंने अपनी बचत और उधार लिए हुए पैसे कंपनी को दे दिए.

साइबर पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी जानकारी जुटाई जा रही है और प्रभावित महिलाओं की औपचारिक शिकायतें दर्ज की जा रही हैं; पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि तीन-चार युवकों ने कंपनी के नाम पर अलग-अलग इलाकों में महिलाओं को निशाना बनाया, उन्हें अपनी स्कीम का लालच दिया और कथित तौर पर लाखों रुपये ठग लिए. पुलिस का कहना है कि मिली शिकायतों और बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जाएगी और दोषियों की पहचान होने पर उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस बीच, इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा और चिंता है.

Tags: biharcrimescam
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