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Bihar: रात में प्रेमी के साथ… पति की मौत के बाद युवती का बन गया युवक से अवैध संबंध, लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा

West Champaran News: नरकटियागंज के केहुनिया गांव निवासी एक युवती और पड़ोसी गांव सिस्वा के रहने वाले आदित्य कुमार के बीच करीब एक साल से प्रेम संबंध था. शुक्रवार की रात दोनों मिलने पहुंचे थे, तभी लोगों की नजर उन पर पड़ गई.

By: Hasnain Alam | Last Updated: June 14, 2026 3:02:15 PM IST

नरकटियागंज में प्रेमी के साथ पकड़ी गई युवती
नरकटियागंज में प्रेमी के साथ पकड़ी गई युवती


Bihar News: बिहार के पश्चिम चंपारण जिले से प्रेम प्रसंग का एक ऐसा मामला सामने आया है, जो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है. नरकटियागंज के शिकारपुर थाना क्षेत्र के केहुनिया गांव में लोगों ने एक प्रेमी जोड़े को कथित रूप से आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लिया, जिसके बाद गांव के मंदिर में दोनों की शादी करा दी गई. इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जानकारी के अनुसार केहुनिया गांव निवासी एक युवती और पड़ोसी गांव सिस्वा के रहने वाले आदित्य कुमार के बीच करीब एक साल से प्रेम संबंध था. शुक्रवार की रात दोनों मिलने पहुंचे थे, तभी लोगों की नजर उन पर पड़ गई. लोगों ने दोनों को पकड़कर गांव के मंदिर परिसर में ले गए, जहां बड़ी संख्या में लोग जुट गए.

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युवती की मांग में भरवाया गया सिंदूर

इसके बाद लोगों की मौजूदगी में युवक आदित्य कुमार से उसकी प्रेमिका युवती की मांग में सिंदूर भरवाया गया और दोनों की शादी करा दी गई. इस दौरान किसी ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पुलिस ने युवती को क्या कुछ बताया?

सूचना मिलने के बाद शिकारपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को सुरक्षित थाने ले आई. पूछताछ के दौरान युवती ने पुलिस को बताया कि वह और आदित्य दोनों बालिग हैं तथा एक-दूसरे से प्रेम करते हैं. उसने बताया कि पति की मौत के बाद वह अपने मायके में रह रही थी, जहां उसकी मुलाकात आदित्य से हुई और दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया. 

पुलिस ने बताया कि मामले के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है. ग्रामीणों के दबाव में कराई गई शादी की कानूनी वैधता सहित अन्य बिंदुओं पर दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं. पुलिस का कहना है कि जांच और बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

Tags: bihar newshome-hero-pos-8West Champaran News
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