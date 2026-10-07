Bihar Crime: छात्राओं के सीने, पीठ और कमर पर लगाता था हाथ, डर के मारे नहीं बोल… नरकटियागंज में PT टीचर का घिनौना कांड

Bihar Teacher Bad Touch Case: बिहार के पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज नगर के वार्ड सात स्थित राजकीय मध्य विद्यालय हिंदी में मंगलवार 6 अक्तूबर को उस वक्त हंगामा मच गया, जब बच्चों ने मिड-डे मील का खाना खाने से इनकार कर दिया. छात्र-छात्राओं का आरोप था कि खाना बनाने के लिए रखे चावल से बदबू आ रही थी और उसमें मरा हुआ चूहा भी मिला. मामला यहीं नहीं रुका. हंगामे के दौरान कई छात्राओं ने स्कूल के पीटी टीचर पर बैड टच और गंदे इशारे करने के भी गंभीर आरोप लगाए. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को पूछताछ के लिए थाने में ले गई.

बैड टच करते हैं PT टीचर

हंगामे के दौरान कई छात्राओं ने PT टीचर संजय पांडेय पर बैड टच यानी गलत तरीके से छूने जिनमें सीने, पीठ और कमर पर हाथ लगाने और गंदे इशारे करने का आरोप है. छात्राओं का कहना था कि टीचर के व्यवहार को लेकर ने पहले से परेशान थीं, लेकिन डर की वजह से शिकायत नहीं कर पा रही थीं. छात्राओं के आरोप सामने आने के बाद पुलिस संजय पांडेय को अपने साथ शिकारपुर थाने ले गई. पुलिस की ओर से मामले में छात्राओं के आरोपों की जांच की जा रही है.

बिहार के नरकटियागंज में स्कूल के अंदर बवाल.! छात्राओं ने शिक्षक पर लगाया बैड टच का गंभीर आरोप.! सीने, पीठ और कमर पर हाथ लगाने का आरोप, शिकायत के बाद स्कूल में जमकर हंगामा.! मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने आरोपित शिक्षक संजय कुमार पांडेय को हिरासत में लिया, छात्राओं से पूछताछ शुरू.! बीईओ ने भी स्कूल पहुंचकर मामले की जानकारी ली, आरोपों की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही.! — Sadan Singh Rajput (@SadanJee) October 7, 2026

अधिकारियों ने छात्राओं से अलग-अलग की बात

हंगामे के करीब डेढ़ घंटे बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी डॉ. संजय कुमार सिंह स्कूल पहुंचे. उन्होंने छात्राओं से अलग-अलग बातचीत कर उनकी शिकायतें सुनीं. आधा दर्जन से अधिक छात्राओं ने शिक्षक के खिलाफ आरोप लगाए. छात्राओं ने अधिकारियों को स्कूल में रखे चावल भी दिखाए और उसमें गंदगी दुर्गंध होने की शिकायत की. इसके बाद BEO ने स्कूल की व्यवस्था को लेकर प्रिंसिपल शकुंतला कुमारी को फटकार लगाई और व्यवस्थाओं में सुधार के निर्देश दिए.

PT टीचर निलंबित

मामले में शिक्षा विभाग ने कार्रवाई करते हुए PT टीचर संजय पांडेय को निलंबित कर दिया है. उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की बात कही गई है. वहीं, प्रिंसिपल शकुंतला कुमारी समेत स्कूल के सभी टीचरों का ट्रांसफर कर दिया गया है. मिड डे मिल की व्यवस्था को लेकर भी कार्रवाई की गई है.

एमडीएम प्रभारी संजय कुमार को तलब किया गया है और रसोइया बदलने का निर्देश दिया गया है. फिलहाल, पुलिस और शिक्षा विभाग दोनों स्तर पर मामले की जांच जारी है.