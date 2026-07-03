Home > क्राइम > मुंह में ढूंसा कपड़ा, आंखों पर पट्टी… आपत्तिजनक हालत में 1.5 KM पैदल चली पीड़िता, पुलिस ने 6 घंटे के भीतर दबोचे तीनों दरिंदे!

मुंह में ढूंसा कपड़ा, आंखों पर पट्टी… आपत्तिजनक हालत में 1.5 KM पैदल चली पीड़िता, पुलिस ने 6 घंटे के भीतर दबोचे तीनों दरिंदे!

पुलिस को दिए बयान से सामने आया कि विधवा महिला को फोन रिचार्ज और दवा दिलाने के बहाने बाइक पर बिठाकर एक सुनसान जगह ले गए. घात लगाए बैठे 3 और दरिंदों ने महिला के साथ हैवानियत की और उसे आपत्तिजनक हालत में छोड़कर फरार हो गए.

By: Kajal Jain | Published: July 3, 2026 12:49:11 PM IST

मुंह में ढूंसा कपड़ा, आंखों पर पट्टी... आपत्तिजनक हालत में 1.5 KM पैदल चली पीड़िता, पुलिस ने 6 घंटे के भीतर दबोचे तीनों दरिंदे!
मुंह में ढूंसा कपड़ा, आंखों पर पट्टी... आपत्तिजनक हालत में 1.5 KM पैदल चली पीड़िता, पुलिस ने 6 घंटे के भीतर दबोचे तीनों दरिंदे!


बिहार के नालंदा से इंसानियत को शर्मसार करने की खौफनाक घटना सामने आई है जहां तीन दरिंदों की एक गैंग ने विधवा महिला को मदद के बहाने बुलाया और एकांत में ले जाकर महिला का इज्जत को तार-तार कर दिया. इस शर्मनाक कृ्त्य के बाद महिला को जान से मारने की धमकी तक दी जाने लगी लेकिन महिला हिम्मत जुटाकर पुलिस थाने पहुंची और आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. इस पूरे मामले में पुलिस के तत्काल एक्शन की काफी सराहना की जा रही है. महज 6 घंटे के अंदर छापा डाला और आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

क्या है पूरा मामला?

पीड़िता महिला नगरनौसा थाना क्षेत्र की निवासी बताई जा रही है. आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ ही दिन पहले उसकी मुलाकात एक महिला के जरिए गोप नाम के शख्स से हुई. जिसने महिला का मोबाइल रिचार्ज करने और उसे दवाई दिलाने जैसे सहायता की पेशकश की. महिला को 30 जून की शाम को आने के लिए कहा लेकिन उसे क्या पता था कि रामपुर हॉल्ट के पास पहले ही पूरा झुंड घात लगाए बैठा है. पहले महिला को बहला-फुसलाकर एक सुनसान जगह ले गए और घिनौनी वारदात को अंजाम दिया.

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डरा-धमकाकर जान से मारने की धमकी

संगीन जुर्म को अंजाम देने के बाद तीनों आरोपी घटनास्थल से फरार हो गए और महिला को मुंह बंद रखने की धमकी की. लेकिन महिला ने हिम्मत जुटाई और अपनी आपबीती लेकर पुलिस के पास पहुंची. वहां शिकायत दर्ज कराई और पुलिस को बताया कि कैसे हैवानों ने इसके साथ गंदे कामों को अंदाम दिया और कानून का सहारा लेने पर जान से मारने की धमकी तक दे डाली.

महिला ने बताया कि आरोपी उसे बाइक पर बिठाकर ले गए थे. वहां उन्होंने महिला के साथ बदसुलूकी की, उसके मुंह में कपड़ा तक ढूंस दिया ताकि किसी को खौफनाक कृत्यों की भनक न लगे. जगह की पहचान छिपाने के लिए महिला के आंखों पर पट्टी तक बांध दी. महिला अपने आप को संभालते हुए आपत्तिजनक हालत में 1.5 किलोमीटर तक पैदल चलकर वापस आई.

6 घंटे के भीतर पुलिस ने दबोचा

जैसे ही महिला ने पुलिस को अपनी दास्तां सुनाई, पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए पहले रिपोर्ट दर्ज की. फिर आरोपियों को ढू्ंढने के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया. पुलिसकर्मियों मे बयान और पूछताछ के आधार पर लगातार 6 घंटे तक ताबड़तोड़ छापेमारी की और तीनों आरोपियों को धर दबोचा. महिला की मेडिकल जांच कराई. सभी आरोपियों का भी चेकअप कराके रिपोर्ट बनाई. जांच में पता चला कि एक आरोपी पर पहले से ही मारपीट का केस दर्ज है. अब तीनों को न्यायालय में पेश करके आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:-फेसबुक पर ससुर भेजता था अश्लील वीडियो, बहू ने किया ब्लॉक तो तमतमाता हुआ पहुंच गया मायके; सारी हदें पार… FIR दर्ज, पुलिस कर रही जांच!

Tags: Bihar Crime Newscrime newsPolice Investigateswomen harrasment
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