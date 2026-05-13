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नींबू ने ले ली जान! जब नाबालिग पहुंचा बुजुर्ग के घर, तभी हुई दिल दहला देने वाली घटना

नालंदा में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां एक बुजुर्ग ने नींबू तोड़ने के कारण युवक को पीटकर उसकी हत्या कर दी. पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

By: Deepika Pandey | Published: May 13, 2026 2:05:54 PM IST

बिहार में नींबू के लिए किशोर की हत्या
बिहार में नींबू के लिए किशोर की हत्या


Nalanda Teenager Murder: बिहार के नालंदा जिले में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक बुजुर्ग ने कथित तौर पर एक किशोर को पीट-पीटकर उसकी हत्या कर दी. कहा जा रहा है कि पेड़ से नींबू तोड़ने को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण किशोर के साथ मारपीट की गई और उसकी मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है. विवाद बढ़ता देख गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. जानकारी के अनुसार, किशोर नालंदा के सकरावा गांव में रहता था. 

शुरुआती जानकारी में सामने आया है कि किशोर बुजुर्ग के पेड़ से नींबू तोड़ रहा था, जिसके कारण उसे गुस्सा आ  गया. बुजुर्ग और किशोर के बीत विवाद शुरू हुआ. गुस्साए बुजुर्ग ने किशोर को बेरहमी से पीटा. इसके कारण किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया. किशोर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. 

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प्रशासन ने लिया जायजा

घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला. स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए. उन्होंने पुलिस को भी फोन किया और कार्रवाई की मांग की. पुलिस मौके पर पहुंची और मामला ज्यादा बढ़ता देख प्रशासन की टीम वहां पहुंची. ग्रामीणों का कहना है कि नींबू तोड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ था. इसके बाद बुजुर्ग ने लड़के को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई. वहीं पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है. 

ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन

इस मामले में एसपी ने बताया कि ज़िलाधिकारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का दौरा किया. पुलिस के पहुंचने पर कुछ ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर आरोपी को सख्त सजा दिलाने की मांग की. स्थिति बिगड़ती देख पुलिस ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर हालात पर काबू पाया. वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए एहतियात के तौर पर पुलिस बल तैनात किया गया है.

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