Bihar Crime: प्रेमी जोड़ा कोने में बैठकर कर रहा था ऐसा काम, गार्ड ने देखा तो कर दिया ऐसा कांड, और फिर…

Bihar Crime: नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचीन खंडहर परिसर में मंगलवार दोपहर को एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे परिसर में हड़कंप मचा दिया है. दरअसल, यहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जहां एक सुरक्षा गार्ड और एक प्रेमी जोड़े के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद दोनों के बीच मारपीट होने लगी. प्रेमी जोड़े और गार्ड संजय कुमार के बीच कोई बात या विवाद हुआ, जिसमें दोनों के बीच तीखी बहस हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी. वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग आक्रोशित होकर गार्ड की पिटाई कर रहे हैं. अब यह विवाद दो पक्षों के बीच उलझ गया है.

​इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं. ​सुरक्षा गार्ड का कहना है कि उसने परिसर में प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और उन्हें टोक दिया. इसी बात से नाराज होकर युवक ने अपने साथियों को बुलाकर गार्ड की पिटाई कर दी.

क्या था पूरा मामला?

एक ओर जहां सुरक्षा गार्ड का कहना है कि उसने परिसर में प्रेमी युगल को आपत्तिजनक स्थिति में देखा और उन्हें टोक दिया. वहीं, दूसरी ओर प्रेमी जोड़े का दावा है कि गार्ड ने युवती के साथ अश्लील हरकत की थी. युवक का कहना है कि इसी के विरोध में उसने शोर मचाया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने गार्ड को रंगे हाथों पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. माना जा रहा है कि फिलहाल युवती लोक-लाज के भय से फिलहाल सामने आने से बच रही है. दोनों पक्षों में लंबे समय तक हाई वॉल्टेज ड्रामा हुआ.

प्रशासनिक चुप्पी और पुलिस की प्रतिक्रिया

इस घटना का वीडियो वायरल होने के बाद ही मामला संज्ञान में आने लगा. हालांकि, पुलिस के मुताबिक अभी तक उनके पास कोई लिखित शिकायत नहीं आई है. हालांकि, पुलिस द्वारा वीडियो की जांच की जा रही है. अगर गार्ड दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल इस मामले में कोई भी अधिकारी घटना की पुष्टि नही की है. आप सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में देख सकते हैं कि कुछ लोग गार्ड की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं.