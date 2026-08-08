Bihar: पत्नी भाभी के साथ संबंध को लेकर देती थी ताने, पति ने गुस्से में आकर ले ली जान… पुलिस के सामने जवान बेटे ने खोला दूसरा राज़

Nalanda Husband Killed Wife: बिहार के नालंदा से एक ऐसी वारदात सामने आई है, जहां घर के भीतर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते खूनी अंजाम तक पहुंच गया. 65 साल की बच्ची देवी की उसके पति के कथित तौर पर चाकू से हत्या कर दी. आरोपी पति गिन्नी मालाकार ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल किया है, लेकिन हत्या की वजह को लेकर पति और बेटे के बयान बिल्कुल अलग है, जिसके बाद सनसनी फैल गई.

पति जहां सालों से पत्नी द्वारा कथित तौर पर दिए जा रहे तानों को हत्या की वजह बता रहा है, वहीं बेटे ने इसे जमीन हथियाने की सोची-समझी साजिश करार दिया है. अब पुलिस इन दोनों दावों के बीच हत्या की असली वजह तलाश रही है.

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, घटना राजगीर के माली टोला में शनिवार सुबह हुई. मृतका की पहचान 65 साल की बच्ची देवी के तौर पर हुई है. आरोपी पति गिन्नी मालाकार सुबह चापाकल पर बल्टी में पानी भर रहा था. इसी दौरान उसकी पत्नी ने कथित तौर पर पानी गिरा दिया. इस बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. विवाद बढ़ने पर उसका बेटा भी वहां पहुंच गया और उसके साथ मारपीट करने लगा. गिन्नी का दावा है कि इस दौरान उसकी पत्नी ने उसका बचाव नहीं किया, जिससे वह और ज्यादा गुस्से में आ गया. इसके बाद वह कमरे में गया और वहां रखा चाकू लेकर आया. आरोप है कि उसने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया.

पति ने क्या बताई वजह?

पुलिस पूछताछ में गिन्नी मालाकार ने दावा किया कि उसकी पत्नी अक्सर उस पर अपनी भाभी के साथ कथित अवैध संबंध होने का आरोप लगाकर ताने देती थी. उसका कहना है कि सालों से इन आरोपों और तानों से परेशान था. शनिवार को भी कथित तौर पर इसी बात को लेकर विवाद हुआ और गुस्से में उसने पत्नी पर हमला कर दिया. आरोपी ने पुलिस से कथित तौर पर यह भी कहा कि अगर उसने 30 साल पहले ही पत्नी की हत्या कर दी होती तो आज यह नौबत नहीं आती.

गिन्नी ने बताया कि हमला करने के बाद उसे यह जानकारी नहीं थी कि उसकी पत्नी की मौत हो चुकी है. इसके बाद वह खुद थाने पहुंचा और पुलिस को घटना की जानकारी दी. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है. लेकिन इस मामले में कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

बेटे ने सुनाई बिल्कुल अलग कहानी

आरोपी पिता के बयान के बाद मृतका के बेटे उपेंद्र मालाकार ने अपने पिता के आरोपों को खारिज कर दिया है. उसका दावा है कि उसकी मां की हत्या अचानक हुए विवाद में नहीं हुई, बल्कि इसके पीछे पहले से रची गई साजिश थी. बेटे ने बताया कि उसकी मां सुबह दूध लेने के लिए घर से निकल रही थी. इसी दौरान उसके पिता ने कथित तौर पर घात लगाकर उस पर धारदार चाकू से हमला कर दिया. बेटे का आरोप है कि उस समय घर में कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ था. उसने हत्या के पीछे जमीन विवाद को वजह बताया है.

परिवार के मुताबिक, गिन्नी मालाकार पहले राजगीर स्थित विरायतन में प्लंबर और इलेक्ट्रिशियन के तौर पर काम करता था. रिटायरमेंट के बाद वह घर पर रहता था. विरायतन के पास करीब एक एकड़ छह डिसमिल जमीन है, जो पति और पत्नी दोनों के नाम बताई जा रही है. बेटे का आरोप है कि उसके पिता इस जमीन को अपने नाम करवाना चाहते थे और इसी को लेकर परिवार में पहले भी विवाद होता था. अब पुलिस इस एंगल की भी जांच कर रही है कि कहीं जमीन से जुड़ा विवाद हत्या की असली वजह तो नहीं था.

पुलिस खंगाल रही हत्या की पूरी कहानी

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति को हिरासत में लिया. DSP संजीत कुमार गुप्ता ने कहा कि शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक विवाद से जुड़ा लगता है. हालांकि, पुलिस जमीन विवाद समेत हत्या के दूसरे संभावित कारणों की भी जांच कर रही है. आरोपी से पूछताछ के साथ-साथ घटनास्थल और अन्य साक्ष्यों को भी खंगाला जा रहा है.