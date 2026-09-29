Bihar Crime: प्रेमिका ने फोन करके बुलाया, कुछ देर बाद उसी के घर की तीसरी मंजिल से गिरकर मरा प्रेमी, आखिर ऐसा क्या हुआ था?

Bihar Crime: यह घटना बिहार के नालंदा जिले के इसलामपुर की है, जहां प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक विवाद 21 वर्षीय रजनीश कुमार की संदिग्ध मौत की वजह बन गया. जहानाबाद के कटौली गांव का रहने वाला रजनीश पटना की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करता था. सोमवार को गौरव नगर मोहल्ले में रहने वाली एक युवती ने उसे फोन करके अपने किराए के मकान पर बुलाया था.

रजनीश की मां सुषमा देवी का गंभीर आरोप है कि जब उनका बेटा वहां पहुंचा, तो युवती और उसके परिवार वालों ने उसे छत पर ले जाकर बुरी तरह पीटा और फिर नीचे धकेल दिया. गंभीर हालत में स्थानीय लोगों ने उसे एक प्राइवेट क्लिनिक पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया. लेकिन पटना ले जाते वक्त रास्ते में ही रजनीश की सांसें थम गईं.

इस मर्डर मिस्ट्री में दोनों पक्षों की अपनी-अपनी कहानियां हैं. पुलिस और डीएसपी रामदुलार प्रसाद मामले की गंभीरता से जांच कर रहे हैं.

प्रेम प्रसंग और फोन कॉल का रहस्य

सोमवार का दिन रजनीश की ज़िंदगी का आखिरी दिन साबित हुआ. जहानाबाद से पटना में काम करने वाला रजनीश अचानक इसलामपुर के गौरव नगर कैसे पहुंचा? मीडिया रिपोर्ट्स और परिवार के मुताबिक, एक युवती का फोन उसके लिए बुलावा बन गया. पुलिस अब उस कॉल रिकॉर्ड्स और आसपास लगे सीसीटीवी (CCTV) कैमरों की फुटेज खंगाल रही है ताकि यह साफ हो सके कि आखिर उस मकान के अंदर उस वक्त क्या हुआ था.

परिवार के गंभीर आरोप, प्रेमिका ने सुनाई अलग कहानी

मृतक रजनीश की मां का रो-रोकर बुरा हाल है. उनका सीधा आरोप है कि युवती और उसके घर वालों ने एक साजिश के तहत रजनीश को बुलाया, पहले उसके साथ मारपीट की और फिर उसे छत से नीचे फेंक दिया. दूसरी तरफ, युवती और उसके परिवार वालों ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है. उनका दावा है कि वे उस लड़के को जानते तक नहीं हैं और लड़का खुद उनके मकान में छिपा हुआ था.

छत से कूदने का दावा, पुलिस ने किया गिरफ्तार

युवती के परिवार वालों का कहना है कि जब उन्होंने लड़के को मकान में देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, तो डर के मारे वह खुद छत से कूद गया जिससे उसकी जान चली गई. पुलिस ने इस मामले में तुरंत एक्शन लेते हुए युवती और उसके माता-पिता को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है.

आगे क्या कार्रवाई करने वाली है पुलिस?

यह मामला अब पूरी तरह से पुलिस की रडार पर है. इसलामपुर डीएसपी रामदुलार प्रसाद और थानाध्यक्ष रणविजय कुमार मामले की हर एक एंगल से तहकीकात कर रहे हैं. सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि यह एक सुनियोजित हत्या थी या फिर भागने के चक्कर में हुआ कोई हादसा. फिलहाल, इलाके में इस घटना को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर कोई सच सामने आने का इंतज़ार कर रहा है.

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