Home > क्राइम > देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग पर पत्नी रोज देती थी ताने, गुस्से में आग बबूला पति ने कर दिया खौफनाक कांड…कहने लगा- ’30 साल पहले ही खेल खत्म कर देता तो…!

देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग पर पत्नी रोज देती थी ताने, गुस्से में आग बबूला पति ने कर दिया खौफनाक कांड…कहने लगा- ’30 साल पहले ही खेल खत्म कर देता तो…!

बिहार के नालंदा जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है जहां एक 70 साल के बुजुर्ग पति ने अपनी ही 65 साल की पत्नी की धारदार चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और इसके बाद खुद थाने जाकर अपना जुर्म कबूल लिया और सरेंडर कर दिया.

By: Kajal Jain | Last Updated: August 9, 2026 10:12:52 AM IST

देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग पर पत्नी रोज देती थी ताने, गुस्से में आग बबूला पति ने कर दिया खौफनाक कांड...कहने लगा- '30 साल पहले ही खेल खत्म कर देता तो...!
देवर-भाभी के प्रेम प्रसंग पर पत्नी रोज देती थी ताने, गुस्से में आग बबूला पति ने कर दिया खौफनाक कांड...कहने लगा- '30 साल पहले ही खेल खत्म कर देता तो...!


बिहार के नालंदा जिले से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने रिश्तों की तमाम मर्यादाओं को तार-तार कर दिया है. मामला राजगीर थाना क्षेत्र के माली टोला का है जहां एक 70 वर्षीय बुजुर्ग पति ने अपनी ही 65 वर्षीय पत्नी की गर्दन पर तेजधार चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दर्दनाक हत्या कर दी. हैरानी की बात तो यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति खुद थाने पहुंचा और पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया. पुलिस को दिए बयान में आरोपी पति ने यह कह दिया कि 30 साल पहले ही पत्नी की जीवनलीला समाप्त कर दी होती तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता. पुलिस ने आरोपी गन्नी मलाकार को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. मृतका की पहचान बच्ची देवी के रूप में हुई है. इस सनसनीखेज वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और हर कोई हैरान है कि आखिर पांच साल से अलग रह रहे इस परिवार में ऐसा क्या हुआ कि बात खून-खराबे तक जा पहुंची.

भाभी और देवर के बीच था अवैध संबंधों का शकa

पूछताछ के दौरान आरोपी पति गन्नी मलाकार ने पुलिस को बताया कि वह अपनी पत्नी के तानों से तंग आ चुका था. उसका आरोप था कि उसकी पत्नी उस पर भाभी के साथ अवैध संबंध होने का झूठा और लगातार आरोप लगाती थी, जिससे वह मानसिक रूप से बेहद परेशान हो चुका था. आरोपी के मुताबिक, घटना वाली सुबह जब वह हैंडपंप पर बाल्टी में पानी भर रहा था, तब उसकी पत्नी ने जानबूझकर पानी गिरा दिया. विरोध करने पर उसका बेटा वहां आ गया और उसके साथ मारपीट करने लगा. आरोपी का यह भी कहना था कि इस दौरान उसकी पत्नी ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जिससे वह गुस्से से आगबबूला हो गया और कमरे में रखा चाकू लाकर पत्नी की गर्दन पर वार कर दिया. बताया जा रहा है कि आरोपी पति पिछले 5 साल से अपनी पत्नी और बेटे से अलग रह रहा है.

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जमीन के लालच में रची गई खौफनाक साजिश?

दूसरी तरफ, मृतका के बेटे उपेंद्र मलाकार ने अपने पिता के इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है. उपेंद्र का कहना है कि यह कोई अचानक हुआ झगड़ा नहीं, बल्कि उनके पिता द्वारा रची गई एक सोची-समझी साजिश थी. बेटे के अनुसार, जब उसकी मां सुबह-सुबह घर से दूध लेने के लिए निकल रही थी, तब आरोपी पिता पहले से ही घात लगाकर बैठा था और उसने चुपके से पीछे से हमला कर दिया. उपेंद्र ने आरोप लगाया कि घर में कोई बड़ा विवाद नहीं था, बल्कि उसके पिता लंबे समय से अपने नाम जमीन लिखवाने के लिए जबरदस्ती करते थे और इसी जमीन के लालच में आकर इस खौफनाक हत्याकांड को अंजाम दिया गया है.

पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की छानबीन

शुरुआती जानकारी के अनुसार, आरोपी गन्नी मलाकार राजगीर के वीरायतन में प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन के तौर पर काम करते थे और रिटायरमेंट के बाद घर पर ही रह रहे थे. वीरायतन के पास उनकी लगभग एक एकड़ और छह डिसमिल जमीन है, जो पति और पत्नी दोनों के नाम पर है. राजगीर डीएसपी संजीत कुमार गुप्ता ने बताया कि पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर एंगल से जांच कर रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह हत्या वाकई पारिवारिक कलह और ताने-बाने का नतीजा है या फिर इसके पीछे जमीन हड़पने की कोई गहरी साजिश छिपी है.

ये भी पढ़ें:- दिल्ली यूनिवर्सिटी की ‘ब्राइट स्टूडेंट’ ने उठाया खौफनाक कदम, हाथ पर लिखा था वो सच… प्रिंसिपल बोले- ‘काश हमें पता होता उसके दिल में क्या चल रहा है!’

Tags: Bihar Crime Newscrime newsExtra-Marital AffairHusband Wife disputeProperty Dispute
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