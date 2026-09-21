Bihar Crime: आर्केस्ट्रा देखने आए युवक से हुआ डांसर को प्यार, कर ली शादी, फिर दूसरे से बना लिया अवैध संबंध, अब हुआ खौफनाक अंत

Bihar Crime News: बिहार के नालंदा जिले से हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. लहेरी थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी मोहल्ले में विवाद के बाद एक महिला की हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान बड़ी पहाड़ी निवासी सौरभ कुमार की पत्नी रेखा कुमारी के रूप में हुई है. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई.

बताया जा रहा है कि रेखा कुमारी आर्केस्ट्रा में काम करती थी. इसी दौरान कार्यक्रम देखने आने वाले सौरभ कुमार से उसकी जान-पहचान हुई. बाद में दोनों के बीच प्रेम संबंध हो गया और करीब एक साल पहले दोनों ने शादी कर ली. शादी के बाद दोनों पंजाब में रह रहे थे. दो दिन पहले ही वे पंजाब से अपने घर बड़ी पहाड़ी लौटे थे.

परिजनों के अनुसार, रेखा के कथित दूसरे संबंध को लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. इसी विवाद के दौरान दोनों के बीच मारपीट हो गई. आरोप है कि गुस्से में सौरभ कुमार ने रेखा के सिर पर हथौड़ी से वार कर दिया. गंभीर चोट लगने के बाद रेखा की मौत हो गई.

पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार

घटना की सूचना मिलते ही लहेरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने आरोपी पति सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस का कहना है कि मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

बता दें कि इन दिनों में अवैध संबंधों की वजह से विवाद और हत्या के मामले लगातार सामने आ रहे हैं. कहीं पत्नी की हत्या कर दी जा रही है तो कहीं पति को मौत के घाट उतार दिया जा रहा है.