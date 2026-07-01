Home > क्राइम > Nalanda: मक्के के खेत में नोंच डाली महिला की इज्जत, फिर तालाब में फेंक डाले कपड़े; रातभर की छापेमारी में तीनों गिरफ्तार

Nalanda: मक्के के खेत में नोंच डाली महिला की इज्जत, फिर तालाब में फेंक डाले कपड़े; रातभर की छापेमारी में तीनों गिरफ्तार

Bihar Gang Rape Case: नालंदा जिले से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने पहले परिचित महिला को मिलने के बहाने बुलाया और फिर अपने दो साथियों को भी मौके पर बुलाकर सुनसान मक्के के खेत में उसके साथ गैंगरेप किया.

By: Shristi S | Published: July 1, 2026 3:35:56 PM IST

नालंदा में महिला के साथ 3 आरोपियों ने किया गैंगरेप
नालंदा में महिला के साथ 3 आरोपियों ने किया गैंगरेप


Nalanda Gang Rape Case: बिहार के नालंदा जिले से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बेहद शर्मनाक और झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. आरोप है कि एक युवक ने पहले परिचित महिला को मिलने के बहाने बुलाया और फिर अपने दो साथियों को भी मौके पर बुलाकर सुनसान मक्के के खेत में उसके साथ गैंगरेप किया.

वारदात के बाद आरोपियों ने महिला को वहीं छोड़ दिया. हालांकि, पुलिस ने जल्द कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. मामले की जांच जारी है और पुलिस तकनीकी साक्ष्य भी जुटा रही है.

You Might Be Interested In

क्या है पूरा मामला?

पुलिस के मुताबिक, नगरनौसा थाना इलाके की रहने वाली पीड़िता 40 वर्षीय लक्ष्मी बिगहा के रहने वाले विकास कुमार के संपर्क में थी. मंगलवार शाम को विकास ने महिला को बुलाया और कार से लक्ष्मी बिगहा-रामपुर के खंधा इलाके में ले गया. वहां पहुंचकर उसने अपने दो दोस्तों शैलेश कुमार और नीतीश कुमार को भी बुला लिया. जब उसने विरोध किया तो वे उसे मक्के के खेत में ले गए.

मक्के के खेत में ले जानें के बाद किया गैंगरेप

पीड़िता के मुताबिक, तीनों आरोपी उसे जबरदस्ती मक्के के खेत में ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया. दरिंदों ने महिला के कपड़े तक तालाब में फेंक दिए और उसे वहीं छोड़कर भाग गए. महिला ने जैसे-तैसे एक गमछे से अपनी लाज ढकी. घटना के बाद, एक राहगीर ने महिला को रामपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास परेशान देखा और उसकी मदद की पेशकश की. इसके बाद डायल-112 पुलिस टीम मौके पर पहुंची, पीड़िता को पुलिस स्टेशन ले गई और उसकी शिकायत दर्ज की.

पुलिस ने रात भर छापेमारी की

स्टेशन हाउस ऑफिसर अखिलेश झा ने बताया कि FIR दर्ज होने के बाद, पुलिस ने रात भर लक्ष्मी बिगहा में छापेमारी की. तीनों आरोपियों को बुधवार सुबह करीब 3 बजे उनके घरों से गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने बताया कि मामले में टेक्निकल टीम की मदद से सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं. घटना के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है, और कानून के मुताबिक आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Tags: bihargangrapeNalanda News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026

ज्यादा नमक खाने के नुकसान

July 1, 2026

संघर्ष से सफलता तक, रिया चक्रवर्ती की कहानी

July 1, 2026

कितनी अमीर हैं काव्या मारन?

July 1, 2026

कौन हैं दुनिया के सबसे अमीर जेन जी सेलिब्रिटी?

July 1, 2026

ज्यादा आलू खाने के नुकसान

June 30, 2026
Nalanda: मक्के के खेत में नोंच डाली महिला की इज्जत, फिर तालाब में फेंक डाले कपड़े; रातभर की छापेमारी में तीनों गिरफ्तार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Nalanda: मक्के के खेत में नोंच डाली महिला की इज्जत, फिर तालाब में फेंक डाले कपड़े; रातभर की छापेमारी में तीनों गिरफ्तार
Nalanda: मक्के के खेत में नोंच डाली महिला की इज्जत, फिर तालाब में फेंक डाले कपड़े; रातभर की छापेमारी में तीनों गिरफ्तार
Nalanda: मक्के के खेत में नोंच डाली महिला की इज्जत, फिर तालाब में फेंक डाले कपड़े; रातभर की छापेमारी में तीनों गिरफ्तार
Nalanda: मक्के के खेत में नोंच डाली महिला की इज्जत, फिर तालाब में फेंक डाले कपड़े; रातभर की छापेमारी में तीनों गिरफ्तार