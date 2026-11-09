दिवाली- छठ पर मायके से ससुराल नहीं आई पत्नी, पति ने किया वीडियो कॉल, फिर… नालंदा में 22 साल के युवक की कैसे हुई मौत?

Nalanda Wife Husband Dispute: दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर हर घर में अपनों के लौटने का इंतजार रहता है, लेकिन बिहार के नालंदा में एक परिवार के लिए यही इंतजार कभी न खत्म होने वाले दुख में बदल गया. मायके गई पत्नी के त्योहार पर ससुराल नहीं लौटने की बात को लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद चल रहा था. इसी बीच 22 साल के युवक की मौत हो गई. घटना के वक्त उसकी पत्नी से वीडियो कॉल पर बातचीत हो रही थी. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस को युवक के मोबाइल फोन से घटना से पहले रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी मिला है.

घटना नालंदा के रंगीला बीघा गांव में हुई

घटना नालंदा पुलिस स्टेशन के अंदर आने वाले रंगीला बीघा गांव में हुई. मरने वाले की पहचान गांव के रहने वाले राजेंद्र यादव के बेटे विक्रम कुमार के तौर पर हुई है. विक्रम ई-रिक्शा चलाकर अपने परिवार का गुज़ारा करता था. उसने करीब दो साल पहले नवादा जिले के रजौली की रहने वाली प्रीति कुमारी से शादी की थी. उनका एक साल का बच्चा है.

घरवालों के मुताबिक, विक्रम चाहता था कि उसकी पत्नी दिवाली और छठ पर अपने ससुराल लौट आए. लेकिन, प्रीति ने कहा था कि वह करीब दो महीने बाद वापस आएगी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कुछ समय से अनबन चल रही थी.

पत्नी करीब 15 दिन पहले अपने मायके गई थी

विक्रम के भाई विकास कुमार ने बताया कि प्रीति करीब 15 दिन पहले अपने मायके रजौली गई थी. विक्रम उससे त्योहारों पर घर लौटने की ज़िद कर रहा था, लेकिन वह ज़िद कर रही थी कि वह अभी अपने माता-पिता के घर पर रहे और दो महीने बाद अपने ससुराल लौट आए. इस बात पर दोनों के बीच अक्सर फ़ोन पर बहस होती थी.

विकास के मुताबिक, घटना से कुछ देर पहले विक्रम नॉर्मल था और घरवालों से बात कर रहा था. बाद में घरवाले चले गए. इसी दौरान वह अपने कमरे में गया और अपनी पत्नी से वीडियो कॉल पर बात करने लगा.

गांववालों ने तोड़ा दरवाज़ा

घरवालों के मुताबिक, वीडियो कॉल के दौरान प्रीति को अनहोनी का डर लगा. उसने तुरंत कुछ गांववालों को फ़ोन करके बताया. जानकारी मिलते ही गांववाले और घरवाले विक्रम के कमरे की तरफ़ दौड़े. दरवाज़ा अंदर से बंद था, इसलिए उन्होंने उसे तोड़ा और अंदर घुसे. विक्रम को नीचे उतारने के बाद उसे गंभीर हालत में पावापुरी के वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ़ मेडिकल साइंसेज़ ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मोबाइल फोन पर घटना से पहले का वीडियो मिला

घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की और विक्रम का मोबाइल फोन जब्त कर लिया. नालंदा पुलिस स्टेशन हेड प्रमोद कुमार के मुताबिक, शुरुआती जांच में पति-पत्नी के बीच झगड़ा सामने आया है. मोबाइल फोन की तलाशी के दौरान घटना से पहले का एक वीडियो भी मिला. पुलिस फिलहाल वीडियो और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है. घटना के पीछे के पूरे हालात का पता लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है.