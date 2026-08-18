नमक की जगह सब्जी में डाल दिया सर्फ! मिड डे मील खाते ही 18 छात्राएं बीमार, अस्पताल में मची अफरा-तफरी

Nalanda Mid Day Meal News: बिहार के नालंदा जिले से मिड डे मील को लेकर हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां स्कूल में परोसे गए भोजन में नमक की जगह सर्फ डाल दिया गया, जिसके बाद खाना खाने वाली करीब 18 छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई. छात्राओं को पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत के बाद आनन-फानन में बिहार शरीफ के मॉडल अस्पताल ले जाया गया. घटना के बाद स्कूल से लेकर अस्पताल तक हड़कंप मच गया और परिजनों में भी चिंता का माहौल देखने को मिला.

सब्जी में कम था नमक, मांगने पर हुई गलती

जानकारी के मुताबिक, घटना नालंदा जिले के नूरसराय थाना क्षेत्र स्थित पारसी मिडिल स्कूल की है. बताया जा रहा है कि, स्कूल में मिड डे मील का भोजन किसी दूसरे स्कूल से आया था. भोजन में सोयाबीन की सब्जी परोसी गई थी, जिसमें नमक कम हो गया था. इसके बाद कुछ छात्राओं ने खाने में नमक मांगा. आरोप है कि इसी दौरान नमक की जगह गलती से कपड़े धोने वाला सर्फ डाल दिया गया. छात्राओं ने इसे सब्जी में मिलाकर खा लिया. कुछ देर बाद कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी.

पेट दर्द और उल्टी की शिकायत

खाना खाने के बाद छात्राओं ने पेट में दर्द और उल्टी की शिकायत की. स्थिति को देखते हुए स्कूल प्रबंधन ने उन्हें इलाज के लिए बिहार शरीफ मॉडल अस्पताल पहुंचाया. एक साथ कई छात्राओं के अस्पताल पहुंचने से वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया. घटना की जानकारी मिलने के बाद छात्राओं के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए.

अस्पताल में डॉक्टरों की टीम मौजूद

मामले की सूचना मिलने के बाद नालंदा के सिविल सर्जन डॉ. जय प्रकाश सिंह समेत कई चिकित्सक अस्पताल पहुंचे और छात्राओं की स्थिति पर नजर रखी. सिविल सर्जन के अनुसार, सभी बच्चे सुरक्षित बताए जा रहे हैं और उनका इलाज किया जा रहा है. अस्पताल में छात्राओं के अभिभावकों और अधिकारियों की भीड़ जुटी रही. फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर मामले की जानकारी जुटाई जा रही है. इस घटना ने स्कूलों में बच्चों को दिए जाने वाले मिड डे मील की खाद्य सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं.

(नालन्दा से शिव कुमार की रिपोर्ट)