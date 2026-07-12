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सिर फटे, बहता खून… 7 सगे भाईयों ने बीच बाजार किया ऐसा खौफनाक काम, मंजर CCTV कैमरे में कैद!

7 भाई दुकान पर बैठने के लिए अपनी पारी का इंतजार करते थे. विवाद में लाठी-डंडे चले और एक दर्जन लोग घायल हो गए. यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई. अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है.

By: Kajal Jain | Published: July 12, 2026 10:09:31 AM IST

सिर फटे, बहता खून... 7 सगे भाईयों ने बीच बाजार किया ऐसा खौफनाक काम, मंजर CCTV कैमरे में कैद!
सिर फटे, बहता खून... 7 सगे भाईयों ने बीच बाजार किया ऐसा खौफनाक काम, मंजर CCTV कैमरे में कैद!


कहते हैं कि जब बात धन-दौलत और जायदाद के बंटवारे की आती है, तो बड़े से बड़े रिश्ते भी पल भर में बिखर जाते हैं. एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बिहार के नालंदा जिले से, जहां एक मशहूर मिठाई दुकान के मालिकाना हक को लेकर सगे भाइयों के बीच ऐसी महाभारत छिड़ी कि लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे. अब इस खूनी झड़प का पूरा मंजर सीसीटीवी (CCTV) में कैद हो चुका है और सोशल मीडिया पर लोग इसे देखकर दांतों तले उंगलियां दबा रहे हैं. चलिए आपको बताते हैं कि आखिर यह पूरा माजरा क्या है और बात यहां तक कैसे पहुंची.

3-3 महीने की पारी और 7 भाइयों का विवाद

नालंदा जिले के अस्थावां बाजार में शुक्रवार को वर्षों से चले आ रहा पारिवारिक बटवारा का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच हुई मारपीट में कई लोग घायल हो गए. सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया. दुकान संचालक अखिलेश प्रसाद ने बताया कि मां पार्वती मिष्ठान भंडार का संचालन सात भाइयों के बीच तीन महीने की पारी के समझौते के अनुसार होता था. आरोप है कि एक भाई द्वारा पारी समाप्त होने के बाद ही दुकान नहीं सौपने की विवाद बढ़ता गया.

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ईंट गिरने से भड़की चिंगारी, बन गई कुरुक्षेत्र

शुक्रवार को यह सुलगती हुई चिंगारी तब शोला बन गई जब जमीन पर कुछ ईंटें गिराने को लेकर कहासुनी शुरू हुई. देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों के लोग लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर लेकर एक-दूसरे पर टूट पड़े, जिसमें दोनों पक्षों के करीब एक दर्जन लोग घायल हो गये. अखिलेश प्रसाद के सिर पर गंभीर चोट आई है और उनके बेटे को भी बेरहमी से पीटा गया है. सभी घायलों का इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है.

सीसीटीवी में कैद हुआ लाइव दंगल

दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी वारदात को लाइव रिकॉर्ड कर लिया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे जो हाथ कभी एक साथ मिलकर मिठाइयां बनाते थे, वो एक-दूसरे का सिर फोड़ने पर तुले हैं. अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और लोग पारिवारिक रिश्तों पर तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं.  वहीं दूसरी पक्ष ने भी पुलिस के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए मारपीट की शिकायत दर्ज कराई है. अस्थावां थाना के थाना अध्यक्ष सत्यम चंद्रवंशी बताया कि दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और मामले की जांच कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- मानसून में कान के अंदर घर बना सकता है कनखजूरा; 5 लक्षण दिखें तो तुरंत भागें डॉक्टर के पास, भूलकर भी न करें ये बड़ी गलती

Tags: Bihar Crime Newscrime newsproperty dispute India
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