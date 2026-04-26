Nabinagar train accident: चलती ट्रेन से गिरकर किसान की मौत, घर लौटते समय हुआ हादसा, चेन पुलिंग के बाद भी नहीं बची जान

Nabinagar train accident: औरंगाबाद के नबीनगर थाना क्षेत्र में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में उत्तर प्रदेश के एक किसान की चलती ट्रेन से गिरकर मौत हो गई. यह हादसा नबीनगर रोड रेलवे स्टेशन के समीप हुआ. मृतक की पहचान मऊ जिले के देवकली देवलाश गांव निवासी 47 वर्षीय महिपाल यादव के रूप में हुई है.

इलाज कराकर लौट रहे थे घर

बताया जाता है कि महिपाल यादव अपने बेटे के साथ इलाज कराकर रांची से घर लौट रहे थे. वे शनिवार रात रांची–वाराणसी इंटरसिटी एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे थे. रविवार सुबह जैसे ही ट्रेन नबीनगर रोड स्टेशन से आगे बढ़ी, महिपाल यादव वॉशरूम की ओर गए. इसी दौरान अचानक उनका संतुलन बिगड़ गया और वे चलती ट्रेन से नीचे गिर पड़े.

बेटे ने चेन पुलिंग कर रुकवाई ट्रेन

घटना के बाद ट्रेन में अफरा-तफरी मच गई. बेटे चंद्रकेश ने तुरंत चेन पुलिंग कर ट्रेन रुकवाई और स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस को सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल पहुंचाया. महिपाल यादव को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नबीनगर ले जाया गया, जहां से उन्हें सदर अस्पताल रेफर किया गया. लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

परिवार में पसरा मातम

मृतक के पुत्र ने बताया कि उनके पिता मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और इलाज के लिए रांची गए थे. उनकी मौत की खबर मिलते ही गांव में शोक की लहर दौड़ गई. वे अपने पीछे चार बेटों को छोड़ गए हैं और परिवार में रो-रोकर बुरा हाल है.

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