मोहब्बत का झांसा और मौत का सफर, सरकारी अफसर की खूबसूरत पत्नी ने प्रेमी संग रात में ही कर डाला ‘कांड’

Bihar Railway Employee Murder: बिहार में बढ़ते अपराधों के बीच ऐसा मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत ही नहीं, बल्कि पति-पत्नी के रिश्तों पर शर्मसार कर दिया है. हाल ही में सरकारी अफसर (MCI) की ट्रेन के अंदर गोली मारकर हत्या के मामले में पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा किया है. जांच में पता चला कि मृतक की हत्या के पीछे उसकी ही पत्नी का हाथ है, जिसने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी. आरोपी पत्नी ने दूसरे शख्स के प्यार में पड़कर अपने ही पति के मौत की साजिश रची. यह कहानी बिल्कुल किसी खौफनाक क्राइम थ्रिलर फिल्म जैसी है, जिसे सुनकर किसी भी भी रूह कांप जाएगी.

पुलिस के अनुसार, जमुई में तैनात विद्युतकर्मी देवकुमार गुंजन अपनी पत्नी से मिलने के लिए घर जा रहे थे. वह अपनी पत्नी से मिलने के लिए बेकरार थे. वह जनसाधारण एक्सप्रेस में सफर करते हुए घर लौट रहे थे, लेकिन यह उनका आखिरी सफर साबित हुआ. देवकुमार गुंजन को बिल्कुल पता नहीं था कि जिस पत्नी के पास वो जा रहे हैं, वो उनके स्वागत की नहीं बल्कि उनके जनाजे की तैयारी कर चुकी है.

चलती ट्रेन में गोली मारकर हत्या

यह पूरी घटना 11 जून की है. मानसी रेल थाना क्षेत्र के बदला घाट के पास चलती ट्रेन में देवकुमार गुंजन को बेहद करीब से गोली मार दी गई. गंभीर हालत में देवकुमार को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया. शुरुआत में यह मामला पूरी तरह उलझा हुआ था, क्योंकि पुलिस के पास न कोई सुराग था, न कोई गवाह. रेल पुलिस के लिए यह एक ‘ब्लाइंड मर्डर मिस्ट्री’ बन चुका था, लेकिन जब जांच शुरू हुई, तो मामला कुछ और ही सामने आया.

रेल एसपी के नेतृत्व में गठित SIT और STF की टीम ने 1 महीने से ज्यादा समय तक इस मामले की जांच की. 34 दिनों की कड़ी मशक्कत, तकनीकी और वैज्ञानिक जांच के बाद जब सच सामने आया, तो सभी के होश उड़ गए. जांच में खुलासा हुआ कि मृतक देवकुमार की हत्या के पीछे उनकी ही पत्नी समिता कुमारी का हाथ है.

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पत्नी ने क्यों कराई पति की हत्या?

जांच में पता चला कि मृतक देवकुमार की पत्नी समिता कुमारी, जो खुद सुपौल में MVI (मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर) के बड़े पद पर तैनात है. उसका जहानाबाद के अजीत कुमार नाम के शख्स के साथ अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था. हालांकि उन दोनों के प्यार के बीच में देवकुमार रोड़ा बने हुए थे, जिसे हटाने के लिए समिता कुमारी ने साजिश रची. MVI पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड ने मिलकर देवकुमार की हत्या का प्लान तैयार किया. उन दोनों ने मिलकर ‘राजू कुमार उर्फ धीरज’ नाम के एक शातिर सुपारी किलर को हायर किया. उसे देवकुमार की पल-पल की लोकेशन दी गई, जिसकी मदद से किलर ने चलती ट्रेन में इस वारदात को अंजाम दिलवाया गया.

तीनों आरोपी गिरफ्तार

पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए मर्डर मिस्ट्री का खुलासा किया. साथ ही तीनों आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने एक्शन लेते हुए तीन मुख्य किरदारों को दबोच लिया है. इनमें मृतक की पत्नी समिता कुमारी (MVI पत्नी और मुख्य साजिशकर्ता), अजीत कुमार (प्रेमी) और राजू कुमार उर्फ धीरज (सुपारी किलर/शूटर) शामिल हैं. पुलिस ने इस वारदात में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड भी बरामद कर लिए हैं. पूछताछ में तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है. फिलहाल पुलिस इस मामले में शामिल कुछ और मददगारों की तलाश में जुटी हुई है.