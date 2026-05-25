Home > बिहार > Pyar-Dosti Aur Dhokha: दोस्त की बीवी को लेकर फरार हुआ युवक, चाकू-छुरी लेकर सड़क पर उतरा परिवार; फिर चार घंटे बाद जो हुआ….

Pyar-Dosti Aur Dhokha: दोस्त की बीवी को लेकर फरार हुआ युवक, चाकू-छुरी लेकर सड़क पर उतरा परिवार; फिर चार घंटे बाद जो हुआ….

Pyar-Dosti Aur Dhokha: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई. जहां एक युवक अपने दोस्त की पत्नी को लेकर भाग गया. जिसके बाद दोनों परिवारों के बीच खूब मारपीट हुई.

By: Preeti Rajput | Published: May 25, 2026 11:08:45 AM IST

दोस्त की बीवी को लेकर फरार हुआ यूवक
दोस्त की बीवी को लेकर फरार हुआ यूवक


Pyar-Dosti Aur Dhokha: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से रिश्तों और मर्यादा पर सवाल उठाने वाली खबर सामने आई है. जहां एक यूवक अपनी करीबी दोस्त की पत्नी के साथ भाग गया. इसकी जानकारी लगते ही दोनों परिवार चाकू और लाठी-डंडे लेकर सड़क पर उतर आए. दोनों पक्षों में मारपीट के बाद मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया. 

दोस्त की पत्नी के साथ फरार हुआ युवक 

जानकारी के मुताबिक, जैसे ही पति और प्रेमी के परिवार को इस बारे में पता लगा कि महिला अपने पति के दोस्त के साथ फरार हो गई है, दोनों गुस्से से आग बबूला हो गए और दोनों परिवारों के बीच खूब मारपीट देखने को मिली. जिसकी जानकारी स्थानिय लोगों ने तुरंत पुलिस को दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया और महिला को भी थाने में बुलाया गया. 

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क्या है पूरा मामला?

मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने फरार महिला को थाने में बुलाया. लेकिन, जब महिला थाने पहुंची तो उसने समाज की परवाह किए बिना पुलिस और परिवार वालों को साफ शब्दों में कहा कि वह अपने प्रेमी के साथ रहना चाहती हैं. लेकिन महिला अपने बच्चे के साथ प्रेमी के पास जाने की जिद पर अड़ गई. महिला के इस फैसले के बाद थाना परिसर में दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू हो गई. दोनों परिवारों के बीच तीखी बहस हुई. हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 4 घंटे तक चलता रहा. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों को शांत कराया. 

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क्या कहती है पुलिस? 

इस घटनाक्रम को लेकर पुलिस ने बताया कि दो पक्षों के बीच विवाद की सूचना पुलिस को दी गई थी. दोनों पक्षों को थाने लाया गया और मामले को समझने की पूरी कोशिश की गई. महिला पूरी तरह से बालिग है, तो उसने अपनी स्वेच्छा से अपने प्रेमी के साथ रहने का फैसला सुनाया है. वह कानून अपना जीवनसाथी चुनने के लिए पूरी तरह से स्वंतंत्र है. 

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Tags: bihar newsmuzaffarpur news
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