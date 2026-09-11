Bihar: कमरे में प्रेमिका से प्रेम कर रहा था शख्स, अचानक पहुंच गई पत्नी, फिर युवती ने खुद को बताया मेड, कैसे हुआ खुलास?

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर में पति, पत्नी और कथित प्रेमिका से जुड़ा एक हाई-वोल्टेज ड्रामा सामने आया है. मिठनपुरा थाना क्षेत्र के कन्हौली रोड में एक शिक्षिका पत्नी को पति की गतिविधियों पर शक हुआ तो वह अचानक किराये के मकान पर पहुंच गई. वहां एक युवती को देखकर पत्नी ने पूछताछ की तो उसने खुद को घर की मेड बताया, लेकिन कमरे में रखे एक लेडीज पर्स ने उसकी पहचान का राज खोल दिया.

जानकारी के मुताबिक, महिला का पति पटना की एक मार्केटिंग कंपनी में सेल्स हेड के पद पर कार्यरत है. बताया जाता है कि उसने मुजफ्फरपुर के कन्हौली रोड में किराये का मकान ले रखा था और कथित तौर पर वहां अपनी प्रेमिका को अक्सर लेकर आता-जाता था. पति की गतिविधियों पर संदेह होने के बाद उसकी पत्नी अचानक पटना से मुजफ्फरपुर पहुंच गई.

युवती ने खुद को घर की कामवाली बताया

पत्नी के अचानक कमरे पर पहुंचते ही वहां मौजूद युवती ने खुद को घर की कामवाली यानी मेड बताया. हालांकि, कमरे में रखे एक लेडीज पर्स पर पत्नी की नजर पड़ी तो उसका शक और गहरा गया. इसके बाद उसने युवती से कड़ाई से पूछताछ की और कमरे की छानबीन की. आरोप है कि पूछताछ के दौरान युवती की असली पहचान सामने आ गई. वह मेड नहीं, बल्कि पति की मार्केटिंग टीम में काम करने वाली उसकी कथित प्रेमिका थी.

सच्चाई सामने आने के बाद पति-पत्नी के बीच विवाद बढ़ गया. देखते ही देखते मामला घर से निकलकर सड़क तक पहुंच गया. आहत पत्नी सड़क पर बैठकर रोने लगी और मोबाइल फोन के जरिए अपने मायके और ससुराल के लोगों को घटना की जानकारी दी.

माहौल बिगड़ता देखकर वहां से चली गई कथित प्रेमिका

सड़क पर हंगामा बढ़ता देख आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई. माहौल बिगड़ता देखकर कथित प्रेमिका वहां से निकल गई. कुछ देर बाद महिला के मायके वाले भी मौके पर पहुंच गए. उन्होंने उसे समझाकर शांत कराया और अपने साथ ले गए.

बताया जाता है कि महिला की ससुराल पियर थाना क्षेत्र में है, जबकि उसका मायका बोचहां थाना क्षेत्र में है. फिलहाल वह अपने पति के साथ पटना में रह रही थी. इसी बीच पति के कन्हौली रोड स्थित किराये के मकान पर कथित प्रेमिका के साथ आने-जाने की बात सामने आई है. हालांकि, पूरे मामले में संबंधित पक्षों की ओर से लगाए गए आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है.