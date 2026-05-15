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Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर के मूक-बधिर स्कूल का चौंकाने वाला वीडियो वायरल, सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में मूक-बधिर स्कूल से चौंकाने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसने सिस्टम पर सवाल उठाए हैं.

By: JP Yadav | Published: May 15, 2026 1:18:24 PM IST

मुजफ्फरगर में बच्चों से ज्यादती, वीडियो वायरल
मुजफ्फरगर में बच्चों से ज्यादती, वीडियो वायरल


Muzaffarpur News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने इंसानियत के साथ-साथ गुरु-शिष्य के रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया है. इसमें मूक-बधिर विद्यालय के बच्चों की पिटाई हो रही है. वीडियो वायरल होने पर प्रशासन सख्त हुआ और संचालक और कर्मचारी पर एफआईआर दर्ज की गई है. 

पूरा मामला मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र पीएनटी रोड स्थित बागेश्वरी मूक बधिर विद्यालय में बच्चों के साथ अमानवीय व्यवहार और मारपीट मामले में जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया है. चार दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो के आधार पर जिला प्रशासन ने मामले का संज्ञान लिया था.

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अब इस मामले में सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने इस मामले में कार्रवाई की पुष्टि करते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. इस गंभीर मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उनके ठिकाने पर छापा किया जा रहा है.

4 सदस्यीय कमेटी करेगी जांच

दरअसल. एक वायरल वीडियो में विद्यालय के छात्रावास में रह रहे मूक-बधिर बच्चों की बेरहमी से पिटाई किया जाने के साथ साथ डराने-धमकाने और उस परिसर में मौजूद बच्चे के साथ आपत्तिजनक व्यवहार जैसे दृश्य सामने आए थे. इस वीडियो के सामने आने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और जांच के लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई. इस मामले को जांच टीम में एसडीओ पूर्वी, सामाजिक सुरक्षा कोषांग के सहायक निदेशक, मुशहरी बीडीओ और मिठनपुरा थानाध्यक्ष को शामिल किया गया.

जांच में सही पाया गया वीडियो

मोहिबुल्लाह अंसारी सिटी एसपी मुजफ्फरपुर का इस पूरे मामला में कहना है कि वायरल वीडियो जांच में सही पाया गया है. इस दौरान में उन्होंने कहा है कि संस्था के संस्थापक संजय कुमार और कर्मचारी राजू कुमार पर केस दर्ज किया गया है. साथ ही संस्था प्रबंधन ने आरोपी कर्मचारी को हटाने की जानकारी दी है. इस मामले में पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है.

इससे पहले मुजफ्फरपुर के मुसहरी थाना क्षेत्र के नरौली स्थित बृहद आश्रय गृह सुर्खियों में आ गया था. यहां से एक साथ 10 बच्चे लापता हो गए थे. इनमें कई मूक-बधिर बच्चे भी शामिल थे. हैरत की बात यह है कि पुलिस और प्रशासन की टीम अब तक 6 बच्चों को बरामद कर चुकी है, जबकि 4 बच्चे अभी भी लापता हैं. इनकी तलाश भी अभी जारी है.

Tags: muzaffarpur news
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