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Muzaffarpur: गर्लफ्रेंड की मौत का बदला या जमीन का खेल? इस खौफनाक तरीके से रची गई थी गोविंद की मौत की कहानी

Govind Murder Case Muzaffarpur: पुलिस ने कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की हत्या का मामला सुलझा लिया है. गोविंद की हत्या टाउन पुलिस स्टेशन इलाके में अमर सिनेमा रोड पर स्थित आइकॉन टावर अपार्टमेंट में हुई थी. इस हत्या के पीछे एक गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने और जमीन के कारोबार को लेकर चल रही दुश्मनी मुख्य वजह थी.

By: Shristi S | Published: June 6, 2026 4:04:33 PM IST

मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गोविंद शर्मा की हत्या का मामला सुलझा लिया
मुजफ्फरपुर में पुलिस ने गोविंद शर्मा की हत्या का मामला सुलझा लिया


Govind Sharma Murder Case: मुजफ्फरपुर में पुलिस ने कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा की हत्या का मामला सुलझा लिया है. गोविंद की हत्या टाउन पुलिस स्टेशन इलाके में अमर सिनेमा रोड पर स्थित आइकॉन टावर अपार्टमेंट में हुई थी. इस हत्या के पीछे एक गर्लफ्रेंड की मौत का बदला लेने और जमीन के कारोबार को लेकर चल रही दुश्मनी मुख्य वजह थी. हत्या का मास्टरमाइंड कुढ़नी का कुख्यात अपराधी रविकांत उर्फ ​​बाबुल चौधरी था, जिसे बिहार STF ने दरभंगा एयरपोर्ट के पास से गिरफ्तार किया.

वहीं, मुख्य शूटर सौरभ कुमार (पारू का रहने वाला) को पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल बॉर्डर से पकड़ा गया. वह पहले भी बैंक डकैती के मामलों में दो बार जेल जा चुका है. गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों से SIT और STF ने टाउन पुलिस स्टेशन में लंबी पूछताछ की. सौरभ से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने पुरानी गुदरी रोड पर मनीष कुमार के घर से खून से सनी शर्ट बरामद की.

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दो महीने से चल रही थी साजिश

पूछताछ के दौरान, दोनों ने हत्या में अपनी भूमिका कबूल की. ​​बाबुल ने बताया कि गोविंद हाल ही में ज़मीन के कारोबार को लेकर उसे परेशान कर रहा था और उसके जमीन के सौदों में रुकावट डाल रहा था; एक यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी उनके बीच दुश्मनी थी. वहीं, सौरभ कुमार जिसकी गर्लफ्रेंड आयशा खान की दो साल पहले दरभंगा जिले के जाले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी को शक था कि गोविंद ने ही उसे मारा था.

इसके अलावा, गोविंद पर सौरभ के पैसे बकाया थे और वह उन्हें लौटाने से इनकार कर रहा था. इन बातों का बदला लेने के लिए, सौरभ ने दो महीने पहले बाबुल चौधरी के साथ मिलकर गोविंद की हत्या की साजिश रची। इसके बाद, उन्होंने एक पक्का प्लान बनाया और आइकॉन टावर अपार्टमेंट में गोविंद की गोली मारकर हत्या कर दी.

सिटी SP ने मामले की जानकारी दी

मामले की जानकारी देते हुए सिटी SP मोहिबुल्लाह अंसारी ने बताया कि मास्टरमाइंड बाबुल चौधरी और मुख्य शूटर सौरभ कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है. इससे पहले, FIR में नामजद आरोपी कुमार रंजय ओंकार को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. हत्या में शामिल अन्य शूटरों की भी पहचान कर ली गई है. SIT और STF की टीमें गिरफ्तारियां करने के लिए अहियापुर, मोतीपुर, पूर्वी चंपारण और वैशाली में छापेमारी कर रही हैं.

बाबुल ने गोविंद पर नज़र रखने के लिए सौरभ के रहने का इंतज़ाम एक फ्लैट में किया था. सिटी SP ने बताया कि बाबुल चौधरी ने ही गोविंद की हत्या के लिए सौरभ कुमार को ‘आइकन टावर अपार्टमेंट्स’ की चौथी मंज़िल पर फ्लैट नंबर 406 दिलवाया था. सौरभ ने अपार्टमेंट मैनेजर को जो आधार कार्ड दिया था, उसमें उसके गांव और पिता के नाम के बारे में गलत जानकारी थी. सौरभ ने एक स्टूडेंट बनकर ₹14,000 के मासिक किराए पर फ्लैट लिया था; बाबुल ने ₹28,000 का सिक्योरिटी डिपॉज़िट भी भरा था. सौरभ और एक और शूटर 15 मई से उस फ्लैट में रह रहे थे और गोविंद पर नज़र रखे हुए थे.

हत्या में चार पिस्तौल का इस्तेमाल

हत्या से एक दिन पहले, 30 मई की रात को बाबुल चौधरी ने चार पिस्तौलें हासिल कीं और उन्हें सौरभ को सौंप दिया. हत्या की रात, बाबुल चौधरी बुलेट मोटरसाइकिल पर सवार होकर गोविंद शर्मा पर नज़र रखे हुए था. जैसे ही गोविंद अपनी कार से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में दाखिल हुआ, बाबुल ने सौरभ और दूसरे शूटर को अलर्ट कर दिया. बेसमेंट में अपनी कार पार्क करने के बाद, गोविंद सीढ़ियों से अपने दूसरे मंज़िल के फ़्लैट की ओर बढ़ा; शूटरों ने तुरंत दोनों हाथों से उस पर गोलियां चला दीं. गोविंद पर कुल 24 राउंड गोलियां चलाई गईं.

पुलिस पूछताछ से पता चला कि गोली लगने के बाद भी गोविंद पांच मिनट तक दोनों शूटरों से जूझता रहा. उसने एक पिस्तौल छीनने की भी कोशिश की. हाथापाई के दौरान सौरभ की शर्ट पर खून लग गया. गोविंद को गिराने के लिए, उन्होंने उसके सिर में गोली मारी; जैसे ही वह ज़मीन पर गिरा, दोनों शूटर मौके से भाग गए.  हत्या के बाद, दोनों शूटर महाराजजी पोखर होते हुए पुरानी गुदरी में अपने दोस्त मनीष के घर गए. वहां, सौरभ ने अपनी खून से सनी शर्ट उतारी, मनीष को सौंपी और उसे जलाने के लिए कहा. उसने मनीष को यह भी निर्देश दिया कि जब बाबुल आए तो उसे पिस्तौलें सौंप दे. शूटर रात भर वहीं रुके और अगली सुबह भाग गए.

जमीन का विवाद

गोविंद और बाबुल चौधरी पहले बिज़नेस पार्टनर थे. हालांकि, हाल ही में जमीन के दो प्लॉट को लेकर विवाद पैदा हो गया था: मदनानी गली (मिठनपुरा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत) में तीन-कठ्ठा का प्लॉट और कलमबाग चौक पर 15-कठ्ठा का प्लॉट. बाबुल चौधरी का आरोप था कि जब भी वह ज़मीन बेचने की कोशिश करता, गोविंद बाधाएँ पैदा करता था. गोविंद संभावित खरीदारों को डराता-धमकाता और पैसे की मांग करता था, साथ ही धमकी देता था कि अगर उसकी सहमति के बिना जमीन बेची गई तो वह बाबुल को मार डालेगा.

उसने बाबुल को यूनिवर्सिटी में एक कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने से भी रोका था. बाबुल ने दावा किया कि अगर मैंने उसे नहीं मारा होता, तो गोविंद मुझे मार देता. पूछताछ के दौरान, बाबुल चौधरी ने सिटी SP को बताया कि अगर उसने गोविंद को नहीं मारा होता, तो गोविंद उसे मार देता. उसने ऑडियो क्लिप के बारे में भी माना और कहा कि उसी ने इसे फैलाया था. पुलिस ने पुष्टि की कि वायरल ऑडियो की जांच से पता चला है कि यह बाबुल का ही था.

गोविंद की डॉक्टर गर्लफ्रेंड की भूमिका की जांच जारी 

सिटी SP ने बताया कि डॉ. जैस्मीन परवीन पटना की एक डॉक्टर जिनका नाम FIR में आरोपी के तौर पर है की भूमिका की जांच की जा रही है. अब तक की पूछताछ में महिला डॉक्टर की कोई सीधी संलिप्तता सामने नहीं आई है. उनकी कॉल डिटेल्स और अन्य तकनीकी सुरागों की जांच की जा रही है. फिलहाल, गिरफ्तारी के डर से वह फरार हैं और पुलिस टीमें उनके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं.

Tags: biharcrimeGovind Sharma murder case
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