Gas Pipeline Blast: एक खुदाई और फिर आसमान तक उठीं आग की लपटें! मुजफ्फरपुर में कैसे हुआ इतना बड़ा ब्लास्ट?

Muzaffarpur Gas Pipeline Blast: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक सामान्य नाला निर्माण का काम अचानक सोमवार 2 नवंबर 2026 को मौत और तबाही के मंजर में बदल गया. सड़क पर जेसीबी मशीन से खुदाई चल रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे एक ऐसी पाइपलाइन मौजूद है, जो कुछ ही पलों में बड़े हादसे की वजह बन जाएगी. खुदाई के दौरान अचानक PNG गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई. पहले तेज दबाव के साथ गैस बाहर निकलने लगी और फिर उसमें आग लग गई. देखते ही देखते जोरदार धमाका हुआ और पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई.

मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ?

रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोबरसही से डुमरी जाने वाली सड़क पर नाला बनाने का काम चल रहा था. खुदाई के दौरान, एक JCB और एक पोकलेन मशीन जमीन की खुदाई कर रही थी. खुदाई करते समय, मशीन जमीन के नीचे IOCL गैस पाइपलाइन तक पहुंच गई और उसे डैमेज कर दिया.

पाइपलाइन टूटते ही, तेज़ प्रेशर में PNG गैस लीक होने लगी. गैस फैलने के कुछ ही देर बाद, उसमें आग लग गई और धमाका हो गया. धमाका इतना ज़ोरदार था कि JCB के परखच्चे उड़ गए. आस-पास की गाड़ियाँ भी प्रभावित हुईं. कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए और दीवारों में दरारें आने की खबर है.

#Muzaffarpur Gas Pipeline Blast: बिहार के मुजफ्फरपुर में गैस पाइपलाइन ब्लास्ट, तस्वीरों में देखें तबाही का मंजर नाला निर्माण के दौरान गैस पाइपलाइन में धमाका हुआ। हादसे में एक व्यक्ति की मौत, चार से अधिक घायल। गोबरसही इलाके में आग से कई घरों को नुकसान। 📍बिहार https://t.co/GoOvQDtalH — Journalist Ravendra kumar (@Chhotukingoffi1) November 2, 2026

एक की मौत, कई गंभीर रूप से घायल

अभी तक, इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत की ऑफिशियली पुष्टि हुई है. हालांकि, अलग-अलग शुरुआती रिपोर्ट्स से पता चलता है कि पांच से दस लोग घायल हुए हैं. कुछ घायलों की हालत क्रिटिकल बताई जा रही है. घायलों को सदर हॉस्पिटल और SKMCH में भर्ती कराया गया है.

SDM और पुलिस ने क्या कहा?

मुजफ्फरपुर के SDM (ईस्ट) आनंद उत्सव ने बताया कि नाले के कंस्ट्रक्शन के दौरान JCB मशीन से खुदाई करते समय गैस पाइपलाइन डैमेज हो गई थी. इससे गैस लीक हुई और धमाका हुआ. एडमिनिस्ट्रेशन घटना की जांच कर रहा है और राहत और बचाव का काम चल रहा है. शुरुआती रिपोर्ट्स में तीन लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की बात कही गई है. इस बीच, सदर पुलिस स्टेशन चीफ नवलेश कुमार आजाद ने एक मौत और सात लोगों के घायल होने की पुष्टि की है.

#WATCH | Muzaffarpur, Bihar: An accident of pipeline explosion occurred in Muzaffarpur during the construction of a drain. SDM (East) Anand Utsav says, “According to the information received, a leak in the gas pipeline led to an explosion, resulting in damage. We are currently investigating the incident, and relief and rescue operations are underway. Three people have been reported as seriously injured and are currently undergoing treatment. We cannot provide official confirmation on deaths yet. A drain construction project was being carried out and the damage occurred during excavation work by a JCB machine…” — ANI (@ANI) November 2, 2026

FSL टीम चार घंटे बाद पहुंची

हादसे के बाद पुलिस, फायर और एडमिनिस्ट्रेटिव टीमें मौके पर पहुंचीं. सुरक्षा कारणों से आसपास के इलाके को खाली करा दिया गया. गैस कंपनी की टेक्निकल टीम ने पाइपलाइन का वॉल्व बंद करके लीक को कंट्रोल करने का काम शुरू किया. आग पर भी काबू पा लिया गया.

घटना के करीब चार घंटे बाद FSL टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कंस्ट्रक्शन एजेंसी को खुदाई से पहले अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन के बारे में पता था या नहीं और क्या जरूरी सेफ्टी उपाय किए गए थे. इस हादसे ने एक बार फिर सड़क और नाले के कंस्ट्रक्शन के दौरान अंडरग्राउंड गैस पाइपलाइन की सेफ्टी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.