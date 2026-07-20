Home > क्राइम > पापा अब आपकी एक ही बेटी है, मैं जान देने जा रही हूं… पिता को अंतिम कॉल कर विवाहिता ने नदी में लगाई छलांग

पापा अब आपकी एक ही बेटी है, मैं जान देने जा रही हूं… पिता को अंतिम कॉल कर विवाहिता ने नदी में लगाई छलांग

Bihar Crime News: मुजफ्फरपुर में एक विवाहिता ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले अपने पिता को फोन कर कहा, "पापा, अब आपकी एक ही बेटी है, मैं आत्महत्या करने जा रही हूं." इसके बाद उसने सिकंदरपुर पुल से बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी. स्थानीय लोगों ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

By: Ranjana Sharma | Published: July 20, 2026 11:43:07 AM IST

फोन पर पिता से कही आखिरी बात, फिर बूढ़ी गंडक की धारा में समा गई विवाहिता
फोन पर पिता से कही आखिरी बात, फिर बूढ़ी गंडक की धारा में समा गई विवाहिता


Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. एक विवाहिता ने आत्मघाती कदम उठाने से पहले अपने पिता को फोन कर ऐसा संदेश दिया, जिसे सुनकर परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई. “पापा… अब आपकी एक ही बेटी है, मैं आत्महत्या करने जा रही हूं” कहने के कुछ ही देर बाद महिला ने बूढ़ी गंडक नदी की उफनती धारा में छलांग लगा दी. सूचना मिलने तक बहुत देर हो चुकी थी और जब स्थानीय लोगों ने उसे नदी से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी.

आखिरी फोन कॉल ने बढ़ाई परिवार की बेचैनी

मुजफ्फरपुर जिले के सिकंदरपुर पुल से सामने आई इस घटना में सबसे भावुक कर देने वाला पहलू वह आखिरी फोन कॉल है, जो मृतका ने अपने पिता को किया था. परिजनों के मुताबिक रविवार सुबह अंशु कुमारी ने अपने पिता जयनंदन राम को फोन लगाया. फोन पर वह बेहद भावुक थी. उसने रोते हुए कहा, “पापा, अब आपकी एक ही बेटी है… मैं आत्महत्या करने जा रही हूं.” इतना कहने के बाद उसने कॉल काट दिया और मोबाइल फोन बंद कर लिया. परिवार ने तुरंत उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसका फोन बंद हो चुका था.

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तलाश शुरू हुई, लेकिन तब तक हो चुकी थी देर

बेटी की बात सुनकर परिवार के लोग घबरा गए और उसकी तलाश शुरू कर दी. इसी दौरान सूचना मिली कि सिकंदरपुर पुल के पास एक महिला ने बूढ़ी गंडक नदी में छलांग लगा दी है. स्थानीय लोगों और आसपास मौजूद लोगों ने उसे नदी से बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं. घटना की खबर फैलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए.

दो साल पहले हुई थी शादी

मृतका की पहचान हथौड़ी थाना क्षेत्र के आसमा गांव निवासी जयनंदन राम की पुत्री अंशु कुमारी के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, अंशु की शादी करीब दो वर्ष पहले बेरई गांव में हुई थी. शादी के बाद शुरू में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन समय बीतने के साथ पति और ससुराल पक्ष के साथ मतभेद बढ़ने लगे. परिवार का कहना है कि वैवाहिक जीवन में चल रहे तनाव का असर अंशु की मानसिक स्थिति पर भी पड़ रहा था.

एक महीने से मायके में रह रही थी अंशु

परिजनों के मुताबिक अंशु पिछले लगभग एक महीने से अपने मायके में रह रही थी. पति और ससुराल पक्ष के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं थे और दोनों पक्षों के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी. बताया जा रहा है कि मायके में रहने के बावजूद पति से उसकी फोन पर बातचीत होती थी, लेकिन कई बार बातचीत बहस और कहासुनी में बदल जाती थी. हालांकि विवाद किस वजह से था, इसे लेकर अभी कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

रिश्तों में तनाव की जांच कर रही पुलिस

घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. शुरुआती जांच में वैवाहिक विवाद का पहलू सामने आया है, लेकिन पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी संभावित कारणों की पड़ताल कर रही है. जांच अधिकारी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसी कौन-सी परिस्थितियां थीं, जिन्होंने अंशु कुमारी को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर किया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब मिल सकते हैं. साथ ही परिजनों और अन्य संबंधित लोगों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं.

हर पहलू से जांच में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि मामले को केवल एक सामान्य आत्महत्या मानकर नहीं देखा जा रहा है. जांच के दौरान पारिवारिक, सामाजिक और वैवाहिक परिस्थितियों सहित सभी पहलुओं को ध्यान में रखा जा रहा है. अधिकारियों के अनुसार, जांच पूरी होने और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि अंशु कुमारी की मौत के पीछे की पूरी कहानी क्या थी और किन हालातों ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर किया.

Tags: Bihar Crime News
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