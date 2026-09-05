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Navodaya Class 9 Admission: नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के लिए शुरू हुए आवेदन; कब है परीक्षा; क्या है पैटर्न और जरूरी दस्तावेज

JNVST Class 9 Admission: जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में दाखिले का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है. नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कक्षा 9 में लेटरल एंट्री के जरिए प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है. ऐसे में चलिए जानें परीक्षा तारीख, एग्जाम पैटर्न और जरूरी दस्तावेज के बारे में.

By: Shristi S | Published: September 5, 2026 3:39:01 PM IST

नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के लिए शुरू हुए आवेदन
नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 के लिए शुरू हुए आवेदन


Navodaya Class 9 Lateral Entry: बिहार के मुजफ्फरपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में दाखिले का सपना देख रहे विद्यार्थियों के लिए जरूरी अपडेट है. नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने कक्षा 9 में लेटरल एंट्री के जरिए प्रवेश के लिए चयन परीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पात्र छात्र 30 सितंबर तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. प्रवेश परीक्षा 10 अप्रैल 2027 को आयोजित की जाएगी. ऐसे में विद्यार्थियों को आवेदन की अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना फॉर्म भरने और परीक्षा की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए.

कक्षा 9 प्रवेश परीक्षा का पैटर्न

कक्षा 9 की लेटरल एंट्री चयन परीक्षा का प्रश्नपक्ष कक्षा 8 के स्तर पर आधारित होगा. परीक्षा में गणित, सामान्य विज्ञान, अंग्रेजी और हिंदी से प्रश्न पूछे जाएंगे. कुल 100 अंकों की परीक्षा में गणित और सामान्य विज्ञान के 35-35 अंक होंगे, जबकि अंग्रेजी और हिंदी के लिए 15-15 अंक निर्धारित किए गए हैं. परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को कुल 2 घंटे 30 मिनट का समय मिलेगा. इसलिए तैयारी के दौरान विषयों की पढ़ाई के साथ समय प्रबंधन और प्रश्न हल करने की गति पर भी ध्यान देना जरूरी है.

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चयन प्रक्रिया में विद्यार्थी की ग्रामीण या शहरी श्रेणी तय करने के लिए कक्षा 8 में उसकी पढ़ाई के क्षेत्र को आधार बनाया जाएगा. यदि किसी विद्यार्थी ने कक्षा 8 में एक दिन भी शहरी क्षेत्र स्थित स्कूल में अध्ययन किया है, तो उसे शहरी अभ्यर्थी माना जाएगा. 

आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेज

ऑनलाइन आवेदन के दौरान विद्यार्थियों को अपनी नवीनतम फोटो के साथ स्वयं और अभिभावक के साइन अपलोड करने होंगे. इसके अलावा आवेदन पत्र में APAAR ID, पहचान संख्या और पैन कार्ड से संबंधित आवश्यक विवरण भी दर्ज करने होंगे. विद्यार्थियों और अभिभावकों को फॉर्म भरते समय सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक जांच लेनी चाहिए. आवेदन में कोई गलत या भ्रामक जानकारी पाए जाने पर अभ्यर्थी का नामांकन रद्द किया जा सकता है.

Tags: biharNavodaya Vidyalaya Admission
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