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बदनाम गली में पुलिस ने मारा छापा, 4 युवकों के साथ कमरे में मिली लड़की, चौंका देगा होटल का इतिहास

मुजफ्फपुर के अघोरिया बाजार में पुलिस ने छापेमारी की. इस दौरान एक होटल से पुलिस ने नौ लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें 8 लड़के और एक लड़की थी. पुलिस ने होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है.

By: Deepika Pandey | Published: May 21, 2026 1:45:47 PM IST

होटल में पुलिस रेड
होटल में पुलिस रेड


Muzaffarpur Crime News: बिहार पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान के तहत मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार में छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने एक होटल से 8 युवक और 1 युवती को गिरफ्तार किया है. जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के अघोरिया बाजार के ‘होटल द सेंटर पार्क’ में मंगलवार की देर रात पुलिस ने जगह-जगह छापेमारी की. इस दौरान पुलिस ने होटल के कमरों से अवैध रूप से शराब पी रहे 8 पुरुषों और 1 महिला को गिरफ्तार किया. इस तरह के कामों को बढ़ावा देने के लिए पुलिस ने होटल के मैनेजर को भी हिरासत में लिया. गौरतलब है कि ये होटल पहले भी कई गंभीर अपराधों और अनैतिक मामलों में लिप्त रह चुका है.

होटल मैनेजर समेत हिरासत में 10 लोग

जानकारी के अनुसार, मुजफ्फरपुर के एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने इस बारे में बताया कि काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने दो कमरों से 9 लोगों को हिरासत में लिया है. एक कमरे से चार युवक और दूसरे कमरे से चार युवक और एक युवती को हिरासत में लिया गया. इनके पास से कई शराब की बोतलें भी मिली हैं. इसके बाद सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है. होटल के मैनेजर को भी लापरवाही के कारण नामजद कर लिया गया.

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होटल का आपराधिक इतिहास

आपको जानकर हैरानी होगी कि होटल द सेंटर पार्क का इतिहास आपराधिक मामलों से जुड़ा रहा है. इस होटल में एक डांसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले की लंबे समय तक जांच हुई थी. बीते साल यहां पर जिस्मफरोशी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ था. इसके बाद प्रशासनिक आदेश पर काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस ने इस होटल को सील कर दिया था. हाल ही में होटल को खोला गया था. इसके बाद दोबारा इस तरह की गतिविधियों को देखते हुए प्रशासन ने एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दिया गया है.

रद्द किया जाएगा लाइसेंस

एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि शहरी क्षेत्र में कानून व्यवस्था और प्रोहिबिशन एक्ट का पालन कराने के लिए पुलिस निरीक्षण कराया गया था. होटल द सेंटर पार्क से नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है. इन सब के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने के कारण इस होटल का लाइसेंस स्थाई रूप से रद्द करने की कार्रवाई की जा रही है.

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