Home > बिहार > मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी; ICU में लगी आग के बीच ऐसे बचाईं कई मरीजों की जान

मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी; ICU में लगी आग के बीच ऐसे बचाईं कई मरीजों की जान

Muzaffarpur Hospital Fire: मुजफ्फरपुर के प्रसाद हॉस्पिटल में बुधवार रात लगी आग में पांच मरीज़ों की जान चली गई. लेकिन इस परेशानी की घड़ी में 95 साल की बुजुर्ग दादी मरीजों के लिए फरिश्ता बनकर आईं.

By: Shristi S | Published: June 4, 2026 6:09:00 PM IST

मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड की फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी
मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड की फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी


Muzaffarpur Hospital Fire Case: बिहार के मुजफ्फरपुर के एक जाने-माने अस्पताल, प्रसाद हॉस्पिटल में बुधवार रात लगी आग में पांच मरीज़ों की जान चली गई. इस बीच, कई अन्य मरीज़ों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है. आग अस्पताल की इमारत की पांचवीं मंज़िल पर स्थित ICU में लगी थी, जहां गंभीर रूप से बीमार मरीज भर्ती थे.

इनमें से कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे. रिपोर्टों के अनुसार, आग लगने के कुछ ही देर बाद ICU धुएं से भर गया, जिससे मरीज़ों का दम घुटने लगा. इस घटना के बाद, ICU में भर्ती मरीज़ों को दूसरे अस्पतालों में शिफ़्ट कर दिया गया है. इस परेशानी की घड़ी में 95 साल की बुजुर्ग दादी मरीजों के लिए फरिश्ता बनकर आईं. 

You Might Be Interested In

दादी ने खुद अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया और बाहर निकल आईं

आग ने ICU के बिस्तरों, मेडिकल उपकरणों और अन्य सभी सामानों को जलाकर राख कर दिया. अगर 95 साल की एक बुज़ुर्ग महिला ने समय रहते होशियारी न दिखाई होती, तो अस्पताल के ICU में लगी यह आग शायद और भी कई मरीज़ों की जान ले लेती. दरअसल, 95 साल की यह बुज़ुर्ग महिला खुद उसी ICU में भर्ती थीं, जहां आग लगी थी.

जैसे ही ICU में धुआं फैलने लगा, 95 साल की इस दादी ने तुरंत अपने चेहरे से ऑक्सीजन मास्क हटाया, बिस्तर से उठीं और बाहर निकल आईं. इसके बाद उन्होंने एक नर्स को ICU में लगी आग के बारे में बताया. इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए, अस्पताल प्रशासन ने अपने स्टाफ़ को सक्रिय किया और उस जगह से मरीज़ों को बाहर निकालने का काम शुरू किया; साथ ही, अग्निशमन विभाग को भी तुरंत सूचना दी गई.

जैसे ही धुआं फैला, मैं बाहर निकली और नर्स को बताया

95 साल की यह बुज़ुर्ग महिला मुजफ्फरपुर के छपरा मेघ की रहने वाली हैं. इनका नाम राधा देवी है. उनके साथ मौजूद परिवार वालों ने बताया कि उन्हें ब्लड प्रेशर की समस्या और सांस लेने में तकलीफ के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था. राधा देवी ने बताया कि जैसे ही आग फैली, कमरा पूरी तरह से अँधेरे में डूब गया. आग कैसे लगी यह मैं कैसे बता सकती हूं? जैसे ही धुआं फैलने लगा, मैं बाहर निकली और नर्स को बताया; तभी नर्स अंदर जाकर जांच करने लगी. 

मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने बताया कि अगर राधा देवी ने समय रहते नर्स को सचेत न किया होता, तो हताहतों की संख्या काफी ज़्यादा हो सकती थी. राधा देवी के साथ आए रिश्तेदारों ने बताया कि आग सुबह करीब 3:30 बजे लगी. जैसे ही धुआं फैलना शुरू हुआ, लोगों को स्थिति के बारे में पता चला. इसके बाद, सुबह 3:55 बजे फायर डिपार्टमेंट को सूचना दी गई.

फायर डिपार्टमेंट के अधिकारी ने 15–20 लोगों को बचाने की जानकारी दी

मुजफ्फरपुर के सब-डिविजनल फायर ऑफिसर रामनिवास पांडे ने बताया कि डिपार्टमेंट को सुबह 3:55 बजे आग लगने की सूचना मिली. सूचना मिलते ही, उनकी टीम तुरंत मौके पर पहुंची. आग पर काबू पाने की कोशिश करते हुए, उन्होंने अस्पताल में भर्ती 15 से 20 मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला. दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य मरीजों की मौत की जानकारी बाद में सामने आई.

Tags: biharfire in hospitalfire incidentMuzaffarpur
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

Monsoon 2026: बारिश के मौसम में रेड अलर्ट!

June 4, 2026

मोटापे का ब्रह्मास्त्र, मक्खन जैसे पिघलेगी चर्बी

June 4, 2026

कौन हैं डीके शिवकुमार की खूबसूरत बेटी?

June 4, 2026

क्या आपने कभी सुने हैं इन अजीब नामों वाले आम?

June 4, 2026

सान्या मल्होत्रा का बिकिनी लुक

June 3, 2026

गर्मी में energy देंगे सत्तू से बने हुए ये Food...

June 3, 2026
मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी; ICU में लगी आग के बीच ऐसे बचाईं कई मरीजों की जान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी; ICU में लगी आग के बीच ऐसे बचाईं कई मरीजों की जान
मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी; ICU में लगी आग के बीच ऐसे बचाईं कई मरीजों की जान
मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी; ICU में लगी आग के बीच ऐसे बचाईं कई मरीजों की जान
मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल अग्निकांड में फरिश्ता बनकर आईं 95 साल की दादी; ICU में लगी आग के बीच ऐसे बचाईं कई मरीजों की जान