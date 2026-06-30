Home > क्राइम > मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ ‘मिर्जापुर’ का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!

मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ ‘मिर्जापुर’ का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!

बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाला नशे में धुत्त था और भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग कर डाली जो वहां खड़े 3 लोगों को जा लगी. ताज्जुब की बात तो यह है कि पुलिस के पहुंचने तक कारतूस के खोखे और आरोपी घटनास्थलसे फरार हो चुके थे.

By: Kajal Jain | Published: June 30, 2026 10:03:08 AM IST

मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ 'मिर्जापुर' का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!
मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ 'मिर्जापुर' का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!


बॉलीवुड फिल्म मिर्जापुर का वो सीन याद है जहां एक बाहुबली के बेटा मुन्ना त्रिपाठी बारात में गानों पर नाचते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और दूल्हे की मौके पर ही मौत हो जाती है. अब ठीक वैसा ही मामला बिहार के मुजफ्फरपुर से सामने आया है जहां नशे में धुत एक बाराती ने भोजपुरी गानों पर थिरकते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें वर और वधु पक्ष के 3 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गई. इस गोलीकांड ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है. मामला नगर परिषद क्षेत्र के परसौनी जहांगीर वार्ड-21 का है, जहां सोमवार देर रात एक शादी समारोह के दौरान धुआंधार फायरिंग में तीन लोग गोली लगने से घायल हो गए. घटना के बाद शादी समारोह में अफरातफरी मच गई। घायलों को आनन-फानन में इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और फायरिंग करने वाले युवक की पहचान की जा रही है.

भोजपुरी गानों पर नाचते हुए की फायरिंग

जानकारी के अनुसार, केसरिया थाना क्षेत्र के जगीराहां गांव से परसौनी जहांगीर स्थित मुकेश पाठक के यहां बारात आई थी. दरवाजा लगने की रस्म के दौरान कुछ युवक भोजपुरी गानों पर डांस करते हुए अवैध हथियार से हर्ष फायरिंग करने लगे. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, गोली चलाने वाला युवक नशे की हालत में था. इसी दौरान अचानक चली गोलियां वहां मौजूद तीन लोगों को लग गईं.

You Might Be Interested In

गंभीर घायलों को दूसरे अस्पताल में रेफर

घायलों में परसौनी जहांगीर निवासी व टेंट संचालक अनिल पासवान (35 वर्ष) गंभीर रूप से घायल हो गए. उनके बाएं घुटने में गोली लगी है. उन्हें पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एसकेएमसीएच रेफर कर दिया गया। वहीं, दो अन्य घायलों में एक को इलाज के लिए मोतिहारी ले जाया गया, जबकि दूसरे का उपचार मुजफ्फरपुर शहर के एक निजी अस्पताल में कराया जा रहा है.

पुलिस से छिपाए कारतूस के खोखे, आरोपी की तलाश

घटना की सूचना मिलते ही अपर थानेदार अशोक राम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की. पुलिस ने पुष्टि की है कि फायरिंग में तीन लोग घायल हुए हैं. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही घटनास्थल से कारतूस के खोखे हटा दिए गए थे. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर फायरिंग करने वाले युवक की पहचान में जुटी है. मामले में आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जा रही है.

ये भी पढ़ें:- Yamuna Expressway पर भीषण सड़क हादसा: तड़के सुबह ट्रक में जा भिड़ी 65 यात्रियों से भरी बस, 4 की मौत; ग्रीन कॉरिडोर के जरिए बचाई जिंदगियां!

Tags: Bihar Crime NewsMuzaffarpur CrimePolice Investigationwedding shooting bihar
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

धुरंधर सिंगर जैस्मिन सैंडलस के कॉन्सर्ट की फैंस ने की...

June 29, 2026

Rivva Kishan: लुक्स में हीरोइनों को मात देती हैं रवि...

June 29, 2026

त्वचा पर निखार लाने के लिए कौन से फल खाएं?

June 29, 2026

ज्यादा चिकन खाने से क्या होता है?

June 29, 2026

कौन हैं श्रेष्ठा अय्यर?

June 29, 2026

तीसरे पार्ट के साथ लौटेंगी ये ब्लॉकबस्टर फिल्में

June 29, 2026
मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ ‘मिर्जापुर’ का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ ‘मिर्जापुर’ का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!
मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ ‘मिर्जापुर’ का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!
मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ ‘मिर्जापुर’ का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!
मुजफ्फरपुर में री-क्रिएट हुआ ‘मिर्जापुर’ का खूनी सीन: नशे में धुत बाराती ने भोजपुरी गाने पर चलाईं ताबड़तोड़ गोलियां, 3 गंभीर रूप से घायल; पुलिस कर रही तलाश!