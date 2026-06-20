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Instagram पर दोस्ती के बाद शाम को छात्रा को घर बुलाया, रात होते ही कर दिया कांड; पछता रही लड़की पहुंच गई थाने

Muzaffarpur Girl Student Assault Case: छात्रा का आरोप है कि शादी का झांसा देकर लंबे समय तक युवक उसका शोषण करता रहा. इस दौरान छात्रा गर्भवती भी हो गई तो शादी से इन्कार कर दिया.

By: JP Yadav | Published: June 20, 2026 6:09:37 AM IST

Instagram पर दोस्ती के बाद शाम को छात्रा को घर बुलाया, रात होते ही कर दिया कांड; पछता रही लड़की पहुंच गई थाने
Instagram पर दोस्ती के बाद शाम को छात्रा को घर बुलाया, रात होते ही कर दिया कांड; पछता रही लड़की पहुंच गई थाने


Muzaffarpur Girl Student Assault Case: बिहार के मुजफ्फरपुर में Instagram के जरिये एक नाबालिग छात्रा से दोस्ती करने  और प्यार के जाल में फंसाकर उसका यौन शोषण करने का मामला सामने आया है. दोस्ती के बाद भरोसा जीता और फिर एक दिन जन्मदिन के बहाने पार्टी में नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. होश में आने पर एतराज किया तो शादी का वादा किया. इसके बाद यौन शोषण का यह सिलसिला महीनों तक चलता रहा.  हद तो तब हो गई जब लड़की गर्भवती हो गई. इसके बाद वह शादी से मुकर गया. अब नाबालिक छात्रा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराकर युवक पर कार्रवाई और इंसाफ मांग की है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

पूरा मामला काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र का है. पुलिस को दी गई शिकायत में लड़की ने बताया कि वह एक सामान्य परिवार से ताल्लुक रखती है और घर चलाने के लिए नजदीक के मॉल में काम करती है, साथ ही पढ़ाई भी जारी रखे हुए है. काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के समीप स्थित एक मॉल में कार्यरत युवक इंस्टाग्राम के जरिये उसके संपर्क में आया. बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया.

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बेहोश कर किया दुष्कर्म

छात्रा के अनुसार, दोनों फोन और सोशल मीडिया के जरिये एक-दूसरे से संपर्क में रहने लगे. इस दौरान एक दिन आरोपी युवक ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया. वह इस बात से अनजान थी कि युवक की नीयत ठीक नहीं है. वहां उसे कोल्ड ड्रिंक दी गई, जिसमें कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाया गया था. पीड़िता का कहना है कि ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गई. बेहोश होते ही युवक ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके उसने शादी का भरोसा देकर किसी को कुछ नहीं बताने का दबाव बनाया.

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गर्भवती होने पर खिलाईं गोलियां

नाबालिग छात्रा का कहना है कि आरोपी शादी का वादा कर उसे अक्सर अपने घर बुलाता था. इस दौरान शारीरिक संबंध बनाता. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने कई बार उसे गर्भपात की दवाइयां खिलाईं. जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इन्कार कर दिया. इसके बाद उसे ब्लैकमेल करके मानसिक तौर पर प्रताड़ित भी किया जाने लगा.

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वहीं, नाबालिग छात्रा की शिकायत पर टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने एक युवक पर शादी का भरोसा देकर शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पीड़ित छात्रा की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन के आधार पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है.

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Tags: muzaffarpur news
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