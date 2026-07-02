Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार

Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में 22 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. मृतका की पहचान पीतांबर कुमार की पुत्री अंशु कुमारी (22 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, पिछले करीब तीन वर्षों से अंशु की शादी के लिए उपयुक्त वर की तलाश की जा रही थी. अब तक 10 से अधिक परिवार उसे देखने आ चुके थे, लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका. बुधवार को भी एक परिवार के लोग उसे देखने आने वाले थे.

परिजनों ने बताया कि अंशु शादी नहीं तय होने को लेकर मानसिक तनाव में रहती थी. परिवार का कहना है कि बार-बार रिश्ते टूटने से वह काफी परेशान रहती थी और खुद को लेकर हीन भावना महसूस करने लगी थी. मंगलवार रात वह बिना खाना खाए अपने कमरे में सोने चली गई.

पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला शव

बुधवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ. खिड़की से झांकने पर अंशु का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला. यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.

एफएसएल टीम ने भी जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया.

मामले की जांच जारी

गायघाट थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

(रितेश मिश्रा की रिपोर्ट)