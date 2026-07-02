Home > बिहार > Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार

Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार

Muzaffarpur News: परिजनों ने बताया कि अंशु शादी नहीं तय होने को लेकर मानसिक तनाव में रहती थी. परिवार का कहना है कि बार-बार रिश्ते टूटने से वह काफी परेशान रहती थी और खुद को लेकर हीन भावना महसूस करने लगी थी.

By: Hasnain Alam | Published: July 2, 2026 5:26:03 PM IST

मुजफ्फरपुर में लड़की ने पंखे से लटककर दे दी जान
मुजफ्फरपुर में लड़की ने पंखे से लटककर दे दी जान


Bihar News: बिहार के मुजफ्फरपुर से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जिले के गायघाट थाना क्षेत्र के मकरंदपुर गांव में 22 वर्षीय युवती ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है. मृतका की पहचान पीतांबर कुमार की पुत्री अंशु कुमारी (22 वर्ष) के रूप में हुई है. परिजनों के अनुसार, पिछले करीब तीन वर्षों से अंशु की शादी के लिए उपयुक्त वर की तलाश की जा रही थी. अब तक 10 से अधिक परिवार उसे देखने आ चुके थे, लेकिन कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका. बुधवार को भी एक परिवार के लोग उसे देखने आने वाले थे.

परिजनों ने बताया कि अंशु शादी नहीं तय होने को लेकर मानसिक तनाव में रहती थी. परिवार का कहना है कि बार-बार रिश्ते टूटने से वह काफी परेशान रहती थी और खुद को लेकर हीन भावना महसूस करने लगी थी. मंगलवार रात वह बिना खाना खाए अपने कमरे में सोने चली गई.

You Might Be Interested In

पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला शव

बुधवार सुबह जब काफी देर तक कमरे का दरवाजा नहीं खुला तो परिजनों को शक हुआ. खिड़की से झांकने पर अंशु का शव पंखे से दुपट्टे के सहारे लटका मिला. यह दृश्य देखते ही परिवार में चीख-पुकार मच गई.

एफएसएल टीम ने भी जुटाए साक्ष्य

घटना की सूचना मिलते ही बिहार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को भी बुलाया गया, जिसने घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (एसकेएमसीएच) भेज दिया.

मामले की जांच जारी

गायघाट थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है. लिखित आवेदन मिलने के बाद आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.

(रितेश मिश्रा की रिपोर्ट)

Tags: bihar newshome-hero-pos-8muzaffarpur news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन संकेतों से जानिए, आपके शरीर में कौन-सा विटामिन कम...

July 2, 2026

इन फिल्मों की कहानी जीत लेंगी आपका दिल

July 2, 2026

कपिल शर्मा ने इन फिल्मों में किया काम, एक हिट...

July 2, 2026

2020 के बाद अक्षय कुमार की 8 फ्ल़ॉप फिल्में

July 2, 2026

क्रेडिट कार्ड यूजर्स सावधान! नए नियम बदल सकते हैं आपके...

July 2, 2026

मेंटल हेल्थ के लिए कौन से फल खाएं?

July 1, 2026
Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार
Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार
Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार
Bihar: मुजफ्फरपुर में युवती की नहीं हो रही थी शादी, देख चुके थे 10 से ज्यादा लड़के वाले, अब उठाया ऐसा कदम; घर में मची चीख-पुकार