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Bihar Crime: बेहोशी की हालत में लड़की से गंदा काम किया, गर्भवती होने पर.. इंस्टाग्राम पर दोस्ती, प्रेमजाल में फंसाया, फिर बनाया संबंध

Muzaffarpur Crime: पीड़िता का कहना है कि आरोपी शादी का वादा कर उसे अक्सर अपने घर बुलाता था और लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा. इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई. आरोप है कि युवक ने कई बार उसे गर्भपात की दवाइयां खिलाईं.

By: Hasnain Alam | Published: June 19, 2026 11:42:28 PM IST

मुजफ्फरपुर यौन शोषण केस
मुजफ्फरपुर यौन शोषण केस


Bihar Crime News: बिहार के मुजफ्फरपुर में इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती के बाद एक नाबालिग छात्रा को प्रेमजाल में फंसाकर उसका शोषण करने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है. पीड़िता का आरोप है कि युवक ने पहले दोस्ती की, फिर जन्मदिन की पार्टी में बुलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया. बेहोशी की हालत में उसके साथ गंदा काम किया. इसके बाद शादी का भरोसा देकर लंबे समय तक उसका फायदा उठाता रहा. छात्रा का कहना है कि गर्भवती होने पर आरोपी ने उसे गर्भपात की दवाइयां भी खिलाईं, लेकिन जब शादी की बात आई तो वह मुकर गया. इसके बाद पीड़िता ने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है.

पीड़िता ने अपने आवेदन में बताया है कि वह पारिवारिक आर्थिक तंगी के कारण एक मॉल में काम करती है. इसी दौरान इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी पहचान एक युवक से हुई, जो काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के समीप स्थित एक मॉल में कार्यरत है. बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और युवक ने उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया.

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जन्मदिन की पार्टी में भी किया गंदा काम

छात्रा के अनुसार, कुछ समय बाद आरोपी ने उसे अपने जन्मदिन की पार्टी में बुलाया. वहां उसे कोल्ड ड्रिंक दी गई, जिसमें कथित तौर पर नशीला पदार्थ मिलाया गया था. पीड़िता का आरोप है कि ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गई और इसी दौरान युवक ने उसके साथ गंदा काम किया. बाद में उसने शादी का भरोसा देकर किसी को कुछ नहीं बताने का दबाव बनाया.

पीड़िता का कहना है कि आरोपी शादी का वादा कर उसे अक्सर अपने घर बुलाता था और लंबे समय तक उसका शोषण करता रहा. इस दौरान वह गर्भवती भी हो गई. आरोप है कि युवक ने कई बार उसे गर्भपात की दवाइयां खिलाईं. जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने साफ इनकार कर दिया. इसके बाद उसे ब्लैकमेल और प्रताड़ित भी किया जाने लगा.

टाउन डीएसपी ने क्या कहा?

मामले को लेकर टाउन डीएसपी सुरेश कुमार ने बताया कि मिठनपुरा थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग लड़की ने एक युवक पर शादी का भरोसा देकर शोषण और प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पीड़िता की ओर से आवेदन प्राप्त हुआ है. आवेदन के आधार पर महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

(मुजफ्फरपुर से मनोज की रिपोर्ट)

Tags: bihar newscrime newshome-hero-pos-9muzaffarpur news
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