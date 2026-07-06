Home > क्राइम > 4 साल से नफरत की आग में सुलग रहा था पति, दुबई से लौटते ही रच डाली खौफनाक साजिश; बिलखती रह गई 6 महीने की दूधमुंही बच्ची!

4 साल से नफरत की आग में सुलग रहा था पति, दुबई से लौटते ही रच डाली खौफनाक साजिश; बिलखती रह गई 6 महीने की दूधमुंही बच्ची!

आरोपी दुबई से लौटते ही अपनी पत्नी से मिलने उसके मायके पहुंच गया जहां पहले उसने मिनरल वॉटर मांगा और एक धारदार हथियार से अपनी पत्नी का गला रेत दिया. वारदात के समय 6 महीने की बच्ची वहीं पर थी. पुलिस ने अहम सबूत बरामद किए हैं और पति की तलाश की जा रही है.

By: Kajal Jain | Published: July 6, 2026 11:55:29 AM IST

4 साल से नफरत की आग में सुलग रहा था पति, दुबई से लौटते ही रच डाली खौफनाक साजिश; बिलखती रह गई 6 महीने की दूधमुंही बच्ची!
4 साल से नफरत की आग में सुलग रहा था पति, दुबई से लौटते ही रच डाली खौफनाक साजिश; बिलखती रह गई 6 महीने की दूधमुंही बच्ची!


बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक कलयुगी पति ने अपनी ही पत्नी की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी. दिल को झकझोर देने वाली बात यह है कि इस खौफनाक वारदात को आरोपी ने अपनी महज छह महीने की मासूम बेटी के सामने अंजाम दिया. घटना के बाद से इलाके में कोहराम मच गया है और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. परिजनों का आरोप है कि मृतका का पति विदेश से लौटा था और उसने ही इस घटना को अंजाम दिया है. प्रथम दृष्टया मामला आपसी घरेलू विवाद का प्रतीत होता है. पुलिस वैज्ञानिक साक्ष्यों के साथ सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी.

गला रेतकर बेरहमी से उतारा मौत के घाट

यह दर्दनाक घटना जिले के राजेपुर थाना क्षेत्र के राजेपुर नवादा गांव की है. जानकारी के अनुसार, राजपुर नवादा निवासी राजेंद्र भगत की बेटी पिंकी कुमारी की उसके ही पति मनोज भगत ने घर में रखी सब्जी काटने वाली ‘फसुल’ (धारदार घरेलू हथियार) से गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी. वारदात के वक्त मृतका पिंकी अपने कमरे में छह माह की दूधमुंही बेटी के साथ अकेली थी.

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दुबई से लौटते ही ससुराल पहुंचा था आरोपी

आरोपी पति मनोज भगत की पहचान बरूराज थाना क्षेत्र के हरनाही गांव के शंभू भगत के बेटे के तौर पर की गई है. बताया जा रहा है कि वह विदेश में रहकर काम करता था. रविवार की शाम को ही वह दुबई से वापस घर लौटा था. घर लौटने के तुरंत बाद वह अपनी पत्नी से मिलने ससुराल राजपुर नवादा पहुंच गया. किसी को अंदाजा भी नहीं था कि जो शख्स महीनों बाद घर लौट रहा है, वह किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने आया है.

वारदात से पहले मांगा ‘बिसलेरी’ का पानी

मृतक पिंकी की बहन ममता ने बताया कि मनोज जब रविवार की शाम घर आया, तो उसका व्यवहार सामान्य लग रहा था. उसने घर आते ही पीने के लिए बिसलेरी मिनरल वाटर की मांग की. परिजनों ने तुरंत बाजार से तीन बोतल पानी खरीदकर उसे पीने के लिए दिया. पानी पीने के कुछ ही देर बाद, जब घर के अन्य लोग थोड़े व्यस्त हुए, मनोज ने कमरे में जाकर पिंकी पर धारदार फसुल से हमला कर दिया और उसका गला रेत दिया.

छोटे कद को लेकर रहता था विवाद

परिजनों के मुताबिक, पिंकी और मनोज की शादी वर्ष 2022 में आपसी रजामंदी और सामाजिक रीति-रिवाज के साथ बड़ी धूमधाम से हुई थी. दोनों को दो बच्चे हुए- एक बड़ा बेटा, जो मनोज के पैतृक घर पर रहता था, और एक छह महीने की बेटी, जो पिंकी के साथ ननिहाल में रह रही थी. परिजनों का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही मनोज और उसके परिवार वाले पिंकी के छोटे कद को लेकर उसे प्रताड़ित करने लगे थे. इस विवाद को लेकर करीब दो साल पहले सामाजिक स्तर पर पंचायत भी हुई थी. पंचायत के बाद मनोज कुछ दिन घर पर रहा और फिर वापस दुबई चला गया था, लेकिन उसके मन में नफरत बरकरार थी.

आरोपी पति फरार, जूता बरामद

इस वारदात की सूचना मिलते ही सरैया एसडीपीओ (SDPO) अभिजीत कौर पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचीं और शव को कब्जे में लिया. पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया, जहां से आरोपी पति मनोज का जूता भी बरामद हुआ है. वारदात के बाद से ही आरोपी पति फरार है. एसडीपीओ अभिजीत कौर ने मीडिया को बताया कि राजपुर थाना क्षेत्र के नवादा गांव में एक महिला की धारदार हथियार से हत्या की गई है. घटनास्थल से आरोपी पति का जूता मिला है. 

इस दर्दनाक हत्याकांड के बाद से पूरे राजपुर नवादा गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है. हर कोई उस छह महीने की मासूम बच्ची की किस्मत पर आंसू बहा रहा है, जिसकी आंखों के सामने उसके ही पिता ने उसकी मां को हमेशा के लिए छीन लिया. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

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Tags: Bihar Crime Newscrime newsHusband Wife disputeMarital Disputemurder case
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