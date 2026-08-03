'राज खुल जाता तो बदनामी हो जाती...' स्कूल के प्यार की बेरहम हत्या, 6 साल के मासूम को भी नहीं बख्शा... 10 दिन हुआ बर्बरता का खुलासा!

बिहार के मुजफ्फरपुर से मां-बेटे के डबल मर्डर केस का सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां शादीशुदा और एक बच्चे की मां को उसके प्रेमी से राज़ खुलने के डर से मौत के घात उतार दिया. घटनास्थल पर महिला का बेटा भी मौजूद था जिसने पूरी वारदात को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए मासूम की भी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को झाड़ियों में फेंक दिया. पुलिस को महिला का शव बरामद हो गया था लेकिन 10 दिनों तक बच्चे की तलाश चलती रही. बदबू आने पर झाड़ियों ने बच्चे का शव मिला जिसे पुलिस ने अफने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया. इस पूरी वारदात को अंजाम देने वाली आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है पूरा मामला?

आजतक की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना मुजफ्फरपुर जिले के कांटी थाना क्षेत्र की है जहां विकास पासवान और मंजू देवी के बीच आपकी रिश्ते और प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई थी. आरोपी विकास पासवान को प्रेम संबंधों के खुलासे का डर था, जिसके चलते उसने मंजू देवी को रास्ते से हटाने की साजिश की. 23 जुलाई को विकास पासवान ने मंजू देवी को एक बगीचे में बुलाया जहां मंजू देवी अपने 6 साल के मासूम आर्यन को भी लेकर गई थी. दोनों पक्षों के बीच, सरेआम बगीचे में झगड़ा होने लगा और खुन्नस में विकास पासवान ने मंजू देवी को मौत के घाट उतार दिया. यह पूरी वारदात वहां खड़े मासूम आर्यन ने देख ली. अब वही घटना का अकेला चश्मदीद था इसलिए उसकी हत्या कर दी. दोनों शवों को अलग-अलग जगह झाड़ियों में छिपा दिया और फरार हो गया.

बचपन से चल रहा था प्रेम प्रसंग

शुरुआती जांच में सामने आया है कि विकास पासवान और मंजू देवी एक-दूसरे को स्कूल के समय से जानते थे. दोनों एक साथ स्कूल जाते थे. वहीं दोनों के बीच प्यार पनपना लेकिन अलग-अलग जगह शादियां हो गई. हालांकि दोनों लगातार संपर्क में बने हुए थे, इसलिए प्रेम प्रसंग चलता रहा. जब बेटी मंजू देवी और नाती आर्यन अचानक गायब हो गए और उनके पिता ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत कराई और संदेह होने पर विकास पासवान समेत 5 अन्य लोगों के भी नाम लिखवाए. जब पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुख्य आरोपी विकास पासवान को हिरासत में लिया जबकि उसके पिता हरि पासवान फरार हो चुके थे. आरोपी ने अपने और मंजू देवी के बीच अवैध प्रेम संबंधों को स्वीकार लिया, जिसके बाद उसे न्यायनित हिरासत में भेज दिया गया है.

जांच और सबूतों ने निभाया अहम रोग

मंजू देवी के पिता की शिकायत के बाद, स्थानीय पुलिस ने अपने स्तर पर खोजबीन की. हालांकि 27 जुलाई यानी घटना के 4 दिन बाद मंजू देवी का शव मिल गया था लेकिन मासूम आर्यन का कुछ अता-पता नहीं चला. 10 दिन बाद, जहां से मां मजू देवी की लाश बरामद हुई, वहां से करीब 100 मीटर दूर से 6 साल से मासूम आर्यन का शव झाड़ियों में बहुत ही खराब हालत में मिला. उसके शव के पास खून से सने कपड़े, चप्पल, मोबाइल फोन और पानी की बोतल मिली है जिसे सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा.

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